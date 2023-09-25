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25 сентября 2023, новость

Асмус сменила цвет волос для роли и подшутила над Петровым

В комментариях к фото из салона актриса сделала отсылку к словам коллеги

Актриса Кристина Асмус рассказала в соцсетях, что решила изменить цвет волос по собственному желанию.

«Не развожусь. Не психанула. Не хочется чего-то нового. Просто я гипервключенный артист-перфекционист, который сам придумывает образы героиням в кино и не жалеет волосы и себя», — посмеялась Асмус.

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В комментариях один из фанатов заявил, что актриса похожа на Сашу Петрова, который недавно женился. В ответ на это Асмус в шутку заявила о свадьбе с мастером и попросила не донимать девушку расспросами, так как она не публичный человек.

«Да, мы с мастером тоже познакомились случайно. В салоне. И в общем-то, через несколько минут покрасились. Она не публичный человек, пожалуйста, не мучайте ее вопросами, что это за цвет», — пошутила Асмус.

Таким образом она сделала отсылку к словам Петрова о своей возлюбленной.

15 сентября Петров женился и выложил фото с регистрации брака. Артист рассказывал, что познакомился с возлюбленной случайно на улице. Его супруга Виктория Антонова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

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