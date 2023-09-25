Асмус сменила цвет волос для роли и подшутила над Петровым

Актриса Кристина Асмус рассказала в соцсетях, что решила изменить цвет волос по собственному желанию.
«Не развожусь. Не психанула. Не хочется чего-то нового. Просто я гипервключенный артист-перфекционист, который сам придумывает образы героиням в кино и не жалеет волосы и себя», — посмеялась Асмус.
В комментариях один из фанатов заявил, что актриса похожа на Сашу Петрова, который недавно женился. В ответ на это Асмус в шутку заявила о свадьбе с мастером и попросила не донимать девушку расспросами, так как она не публичный человек.
«Да, мы с мастером тоже познакомились случайно. В салоне. И в общем-то, через несколько минут покрасились. Она не публичный человек, пожалуйста, не мучайте ее вопросами, что это за цвет», — пошутила Асмус.
Таким образом она сделала отсылку к словам Петрова о своей возлюбленной.
15 сентября Петров женился и выложил фото с регистрации брака. Артист рассказывал, что познакомился с возлюбленной случайно на улице. Его супруга Виктория Антонова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).