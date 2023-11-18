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18 ноября 2023, новость

Путин поблагодарил Кустурицу за внимание к русской культуре

Президент России назвал работы Эмира Кустурицы «бриллиантом»
Эмир Кустурица
Эмир Кустурица | Источник: Legion-Media.ru

Президент России Владимир Путин поблагодарил сербского режиссера Эмира Кустурицу за решение снимать свои новые проекты в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Внимание Кустурицы к русской культуре он отметил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

«Спасибо большое, что вы обращаетесь к русской культуре. Ваши планы, связанные с этим, — это очень приятно. Просто уверен, что это будет очень интересно. Будем все ждать результатов, потому что все, к чему Кустурица прикасается, становится бриллиантом», — заявил Путин.

Кустурица подтвердил, что планирует снять фильмы по произведениям Евгения Водолазкина «Лавр» и Федора Достоевского «Преступление и наказание», чтобы сказать то, что думает и чувствует о русской культуре.

Ранее стало известно, что часть фильма по мотивам романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» Кустурица может снять на территории Краснодарского края.

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