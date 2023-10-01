Кустурица может снять часть фильма по Достоевскому на Кубани

Сербский режиссер Эмир Кустурицазаявил, что может снять часть фильма по мотивам романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» на территории Краснодарского края, потому что там «солнечно». Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Достоевский ему близок, а фильм будет снят в следующем году.

«Я не могу снимать, если нет солнца, я зависим от солнца. Я думаю, в вашем регионе много солнца», — утверждает режиссер.

Кустурица добавил, что существует вероятность, что съемки будут проходить в Краснодарском крае. Вторую половину фильма снимут в Москве.