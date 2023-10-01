Кустурица может снять часть фильма по Достоевскому на Кубани

Сербский режиссер Эмир Кустурицазаявил, что может снять часть фильма по мотивам романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» на территории Краснодарского края, потому что там «солнечно». Об этом сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что Достоевский ему близок, а фильм будет снят в следующем году.
«Я не могу снимать, если нет солнца, я зависим от солнца. Я думаю, в вашем регионе много солнца», — утверждает режиссер.
Кустурица добавил, что существует вероятность, что съемки будут проходить в Краснодарском крае. Вторую половину фильма снимут в Москве.
До этого Кустурица признался, что считает Омск своим самым любимым городом в России.
Сербский режиссер и участник рок-группы The No Smoking Orchestra Эмир Кустурица — обладатель премий крупнейших кинофестивалей Европы, на его счету две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля. Наибольшую известность постановщик приобрел за свои фильмы «Время цыган», «Невидимые дети», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо» и «Андеграунд».