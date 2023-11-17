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17 ноября 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Александр Петров появился с женой на премьере своего нового фильма

Актер представил в Москве фильм «Дворец» Романа Полански
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Фото: Алексей Молчановский, Геннадий Авраменко, предоставлены прокатчиком

В столичном кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера нового фильма оскароносного режиссера Романа Полански «Дворец», в котором одну из ролей исполнил российский актер Александр Петров.

На мероприятии 34-летнего актера поддержала молодая жена Виктория, новость о бракосочетании с которой в сентябре стала неожиданностью для общественности.

Мировая премьера новой работы Полански состоялась на Венецианском кинофестивале, а в российский прокат «Дворец» выйдет 23 ноября.

Во время загрузки произошла ошибка.

Действие новогодней сатирической комедии происходит в шикарном отеле в швейцарских Альпах. Судьбы постояльцев гостиницы переплетаются неожиданным образом в канун нового тысячелетия. Помимо Петрова, во «Дворце» снялись Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Микки Рурк, Джон Клиз, Антон Пампушный. Российские актеры сыграли в ленте бандитов, ради роли Петров побрился налысо.

Ранее также стало известно, что картина получила разгромные оценки зрителей.

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