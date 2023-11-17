Александр Петров появился с женой на премьере своего нового фильма

Фото: Алексей Молчановский, Геннадий Авраменко, предоставлены прокатчиком
В столичном кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера нового фильма оскароносного режиссера Романа Полански «Дворец», в котором одну из ролей исполнил российский актер Александр Петров.
На мероприятии 34-летнего актера поддержала молодая жена Виктория, новость о бракосочетании с которой в сентябре стала неожиданностью для общественности.
Мировая премьера новой работы Полански состоялась на Венецианском кинофестивале, а в российский прокат «Дворец» выйдет 23 ноября.
Действие новогодней сатирической комедии происходит в шикарном отеле в швейцарских Альпах. Судьбы постояльцев гостиницы переплетаются неожиданным образом в канун нового тысячелетия. Помимо Петрова, во «Дворце» снялись Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Микки Рурк, Джон Клиз, Антон Пампушный. Российские актеры сыграли в ленте бандитов, ради роли Петров побрился налысо.
Ранее также стало известно, что картина получила разгромные оценки зрителей.