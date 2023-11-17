Александр Петров появился с женой на премьере своего нового фильма

5 фотографий Фото: Алексей Молчановский, Геннадий Авраменко, предоставлены прокатчиком

В столичном кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера нового фильма оскароносного режиссера Романа Полански «Дворец», в котором одну из ролей исполнил российский актер Александр Петров.

На мероприятии 34-летнего актера поддержала молодая жена Виктория, новость о бракосочетании с которой в сентябре стала неожиданностью для общественности.

Мировая премьера новой работы Полански состоялась на Венецианском кинофестивале, а в российский прокат «Дворец» выйдет 23 ноября.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355397&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Действие новогодней сатирической комедии происходит в шикарном отеле в швейцарских Альпах. Судьбы постояльцев гостиницы переплетаются неожиданным образом в канун нового тысячелетия. Помимо Петрова, во «Дворце» снялись Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Микки Рурк, Джон Клиз, Антон Пампушный. Российские актеры сыграли в ленте бандитов, ради роли Петров побрился налысо.