Антон Пампушный и Александр Петров (на переднем плане), кадр из фильма «Дворец»

Новый фильм 90-летнего Романа Полански «Дворец» с российским актером Александром Петровым получил ноль баллов «свежести» на Rotten Tomatoes после премьеры на 80-м Венецианском кинофестивале.

На момент написания заметки из 10 рецензий ни одна не оказалась положительной, при этом критики помимо отрицательных отзывов решили не ставить фильму вообще никаких баллов «свежести», которые нужны для общей оценки качества фильма.

«Потрясающее злодеяние, которое мгновенно становится одним из самых вопиющих кинопровалов года, а возможно, даже десятилетия», — жалуется критик.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456239234&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Действие фильма происходит в шикарном отеле в швейцарских Альпах. Судьбы постояльцев гостиницы переплетаются неожиданным образом в канун нового тысячелетия. Помимо Петрова во «Дворце» снялись Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Микки Рурк, Джон Клиз, Антон Пампушный. Российский актер сыграл в ленте бандита, ради роли он побрился налысо.