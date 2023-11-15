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15 ноября 2023, новость

Артем Михалков планирует снять фильм-расследование о «Мастере и Маргарите»

В съемках примут участие историки, известные артисты и другие специалисты, «которые досконально знают роман»
Артем Михалков
Артем Михалков

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российский режиссер Артем Михалков планирует снять документальный фильм-расследование «Однажды на Патриарших», посвященный произведению писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Для картины создадут сложную графику, сообщил режиссер фильма на питчинге в Министерстве культуры РФ.

«Для нас очень важно понять, как создавалось это произведение и как современный зритель понимает "Мастера и Маргариту", — пояснил режиссер, — Для нас очень важно понять глубину этого произведения, для нас важно сделать фильм-расследование, изучить, как на самом деле писалось это произведение». Он отметил, что хотя Патриаршие пруды с тех пор очень изменились, «но при этом остался культурный код того времени».

Режиссер рассказал, что в картине будут принимать участие историки и другие специалисты, которые досконально знают роман, а также известные артисты. В роли ведущего выступит сам Михалков. «Так как это произведение мистическое, будет очень важно сделать сложную графику», — сказал он во время представления проекта.

Михалков отметил, что на создание картины уйдет около двух лет. 

Напомним, что новая экранизация «Мастера и Маргариты» режиссера Михаила Локшина выйдет в прокат 25 января 2024 года

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