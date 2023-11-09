Муцениеце рассказала, почему выбрала актерскую профессию

Агата Муцениеце | Источник: PersonaStars

Актриса Агата Муцениеце призналась, что в детстве долго не могла выбрать профессию, которой ей хотелось бы заниматься. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

«Мне хотелось быть юристом, врачом, уборщицей, водителем троллейбуса и ведьмой, в конце концов», — призналась артистка. Муцениеце подчеркнула, что выбор на актерство пал после того, как звезда поняла, что может совместить все желанные профессии, будучи актрисой.