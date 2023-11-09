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9 ноября 2023, новость

Муцениеце рассказала, почему выбрала актерскую профессию

Актриса призналась, что в детстве мечтала стать водителем троллейбуса
Агата Муцениеце | Источник: PersonaStars

Актриса Агата Муцениеце призналась, что в детстве долго не могла выбрать профессию, которой ей хотелось бы заниматься. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

«Мне хотелось быть юристом, врачом, уборщицей, водителем троллейбуса и ведьмой, в конце концов», — призналась артистка. Муцениеце подчеркнула, что выбор на актерство пал после того, как звезда поняла, что может совместить все желанные профессии, будучи актрисой. 

К слову, недавно актриса заявила, что мечтает сыграть Бабу-Ягу и хотела бы примерить на себя пластический грим. А до этого поделилась впечатлениями от выступлений в кабаре-театре и рассказала, что «переборола страх позора».

Агата Муцениеце обрела известность в 2011 году благодаря роли Дарьи Старковой в телесериале «Закрытая школа». Она также появлялась в сериалах «Крюк», «Красивая жизнь», «Квест», «В клетке», «Стая» и многих других. Кроме того, вместе с Александром Робаком она снялась в комедиях «Честный развод» и «Честный развод 2». Является ведущей шоу «Голос. Дети».

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