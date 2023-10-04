Агата Муцениеце рассказала, что «переборола страх позора»

Агата Муцениеце в шоу «Абсолютно другая нага» (фото: соцсети)

Агата Муцениеце дала интервью изданию Hello! и рассказала о работе в спектакле «Абсолютно другая нага», которое идет в кабаре-театре Crave. 34-летней актрисе приходится выходить на сцену в откровенных нарядах и танцевать на пилоне. Звезда «Честного развода» призналась, что в первое время переживала из-за того, как публика отреагирует на ее участие в таком спектакле.

«Сто процентов: это новая ступень. Время, когда пора избавляться от стереотипов — в том числе в самовосприятии. Время становиться независимой — от мнения окружающих и от собственных ложных установок… Я перестала оценивать себя и свой успех с точки зрения, например, отношений с мужчинами», — объяснила Муцениеце.

Она также добавила, что изначально очень много времени уделяла этой работе, так как не могла себе позволить быть хуже на фоне профессионалов, которые каждый день репетируют номера. «Теперь могу сказать: главный страх, который я в себе переборола, — это страх позора!» — заключила звезда.