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23 октября 2023, новость

Агата Муцениеце мечтает сыграть Бабу-Ягу

Актриса призналась, что хочет примерить на себя пластический грим
Агата Муцениеце | Источник: PersonaStars

Актриса Агата Муцениеце призналась в беседе с «Пятым каналом», что мечтает сыграть Бабу-Ягу.

Муцениеце поделилась, что хочет сыграть злую, но «прикольную» ведьму. Также ей импонирует роль антагонистки из «Спящей красавицы» Малефисенты. Звезда мечтает примерить на себя пластический грим, который меняет лицо до неузнаваемости.

«Чтобы можно было в этом покупаться. Чтобы не это вот "Я красивая принцесса", знаете. А вот наоборот, чтобы такое, вопреки, интересное», — рассказала звезда.

Муцениеце начала свою карьеру в 2007 году. Она дебютировала в кино в эпизоде сериала «След». В 2011-м артистка получила наибольшую известность после участия в проекте «Закрытая школа». В ее фильмографии более 50 ролей.

Муцениеце снялась в таких работах, как «Стая», «В клетке», «Плакса», «Честный развод», «Тобол», «Гражданский брак», «Стройбатя».

На съемках «Закрытой школы» Муцениеце познакомилась с будущим мужем — Павлом Прилучным. В 2011 году актеры поженились. В 2013-м артистка родила первенца — Тимофея, а в 2016-м — дочь Мию. В 2020-м звезды развелись.

Ранее Павел Прилучный признался, что не любит смотреть фильмы со своим участием.

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