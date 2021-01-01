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Честный развод

2021комедия
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Сюжет фильма:

Ради семьи Гена был готов на все, он отказался от бурной молодости и даже заветной мечты — побывать на фестивале КВН в Сочи. Спустя 25 лет Гена — самый обычный семьянин и вообще, по мнению жены и дочери, скучный человек. Мужчина решает, что настало время для приключений и той самой сочинской мечты. Волею случая Гена знакомится с прекрасной девушкой самого легкого поведения и с ее помощью наверстывает упущенное время, выступая на сцене.

Режиссер
Иван Кульнев
В ролях
Александр Робак, Агата Муцениеце, Андрей Борисов, Анна Невская, Андрей Федорцов, Юлия Сулес
Страна
Россия
Премьера
2 декабря (РФ)
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Трейлер
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