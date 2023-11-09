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9 ноября 2023, новость

Зак Эфрон признался, что хотел бы сыграть Мэттью Перри

Игравший молодого Перри актер заявил, что снялся бы в байопике о звезде «Друзей»
Зак Эфрон | Источник: Alloverpress

Актер Зак Эфрон, игравший молодого персонажа Мэттью Перри в фильме «Папе снова 17», признался, что сыграл бы своего коллегу в байопике об актере. Об этом сообщает People.

По словам Эфрона, узнавшего, что Перри сам бы хотел этого, для него было бы честью воплотить образ артиста на большом экране.

«Большая честь слышать, что он думал обо мне как о претенденте на эту роль. Увидим. Он был моим учителем, и у нас получился правда крутой фильм», — сказал Эфрон на премьере своего нового фильма «Стальная хватка».

36-летний Эфрон также подчеркнул, что научился у Перри комедийным приемам.

«Когда мы снимали “Папе снова 17”, было так нереально видеть его на площадке, ведь я у него так многому научился», — признался он.

О том, что Перри думал о байопике, рассказала подруга звезды Афина Кросби — одна из последних, кто видел его живым.

«Сказал, что хочет, чтобы Зак Эфрон сыграл его в молодости, что скоро предложит ему это. Ему хотелось больше рассказать о себе, об избавлении от зависимости, помочь большему количеству людей, он был полон оптимизма и счастлив», — рассказала Кросби прессе.

Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года. Звезде сериала «Друзья» было 54 года.

На прощание с Перри 3 ноября пришли все его коллеги по основному составу сериала «Друзья» — Дженнифер ЭнистонКортни КоксЛиза КудроуМэтт ЛеБлан и Дэвид Швиммер.

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