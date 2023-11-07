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7 ноября 2023, новость

Мэттью Перри заставил сценаристов вырезать из «Друзей» измену Чендлера

Актер был уверен, что публика не простит его персонажу измену
Мэттью Перри и Кортни Кокс в образах Чендлера Бинга и Моники Геллер | Источник: Legion-Media.ru

Мэттью Перри потребовал убрать из ситкома «Друзья» сцену, в которой его персонаж изменил своей возлюбленной. Перри посчитал, что поклонники сериала не простят этого поступка Чендлеру. Об этом в интервью TMZ рассказала приглашенная актриса «Друзей» Лиза Кэш.

У героини Кэш должен был завязаться роман с Чендлером, однако Перри отказался от этой сцены за день до ее съемок. По словам собеседницы издания, актер сам подошел к сценаристам и сказал, что публика никогда не простит его герою измену. «Возможно, если бы эпизод остался, он изменил бы ход шоу», — отметила актриса.

Кэш также рассказала, что они полностью отрепетировали сцену для эпизода, съемки которого должны были пройти в 1999 году. По задумке авторов сериала, действие происходило в Лас-Вегасе. После того, как Чендлер поссорился с Моникой, он в одиночку уехал в Лас-Вегас, где должен был заказать обслуживание в номер. Роль сотрудницы отеля досталась Кэш. Однако ей так и не удалось поучаствовать в роковой сцене.

При этом актриса с теплом вспоминает совместную работу с Перри. Она назвала его «симпатичным и отзывчивым», благодаря чему находиться на съемочной площадке ей было комфортно.

Мэттью Перри скончался 28 октября в возрасте 54 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. Коллеги назвали смерть актера потерей для всего мира. Его похоронили на кладбище Форест-Лоун в Лос-Анджелесе 3 ноября.

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