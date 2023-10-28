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28 октября 2023, статьяКиноновости недели

Киркоров снимается в реалити, Асмус ищет «сына»: киноновости недели

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«Фабрика звезд» возвращается, Киркоров дебютирует в реалити-шоу

Тина Канделаки, генеральный директор телеканала ТНТ, на презентации нового сезона сообщила о перезапуске популярного в нулевых проекта «Фабрика звезд». По ее словам, кастинг в «Новую Фабрику звезд» уже идет, а выйдет в эфир шоу в 2024 году.

Кадр из телешоу «Сокровища императора»

Также Канделаки рассказала о новом реалити-шоу «Сокровища императора», съемки которого недавно начались в Китае. Оказывается, в проекте принимает участие Филипп Киркоров — это будет первое реалити-шоу, в котором певец появится за всю свою карьеру. 

«Филипп хочет идти до конца — и выиграть это шоу! Вы видели кубики Филиппа, вы видели грудь Филиппа, но это еще не все! Все остальное, что вы не видели, вы увидите в шоу “Сокровища императора”. Король вам покажет кое-что новое на своем теле!» — пообещала Канделаки.

Стало известно имя еще одного участника — это блогер Дава. Для него и ведущей проекта Ольги Бузовой это станет своего рода воссоединением после их расставания в 2021 году. Вести шоу она будет вместе с Михаилом Галустяном. Этот тандем знаком зрителям по проекту «Звезды в Африке».

Участники проекта будут состязаться в сложных заданиях и пытаться наладить коммуникацию с жителями Китая — и все это ради главного приза  в миллион юаней (14 миллионов рублей).

Лонг-лист «Золотого орла» и Асмус без кинопремий

Кадр из фильма «Чебурашка. История новогоднего чуда»

На этой неделе были названы кинопроекты, попавшие в лонг-лист престижной кинопремии «Золотой орел». Так, «Чебурашка» и «Вызов» вошли в категорию «Лучший игровой фильм», в список вошли также картины «Ада», «Страсти по Матвею» и «Кентавр».

ХХII церемония вручения «Золотого орла» состоится 26 января 2024 года в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».

Кристина Асмус в связи с этим пожаловалась, что она, несмотря на большой стаж, востребованность и популярность, не была удостоена еще ни одной личной награды. Впрочем, актриса порадовалась, что в лонг-лист «Золотого орла» в этом году вошли девять проектов с ее участием, а сама она номинирована на лучшую женскую роль за работы в сериалах «Райцентр» и «Сансара».

Опубликован первый трейлер «Холопа 2»

Вышел первый трейлер продолжения популярной комедии «Холоп 2» режиссера Клима Шипенко. Теперь главный герой Гриша (его играет Милош Бикович), прошедший особое перевоспитание в первой части, не может спокойно смотреть на беспредел, который творит дочь чиновницы Катя (Аглая Тарасова).

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Девушка, как ранее Гриша, якобы попадает в 19 век, где становится крестьянкой, вынужденной работать, а не веселиться, и не смеющей перечить барину.

В широкий прокат комедия «Холоп 2» выйдет 1 января 2024 года.

Асмус играет владелицу видеопроката, а Пореченков — «хоккейного папу»

Кристина Асмус на площадке фильма «Кинопленка №8»

Кристина Асмус приступила к съемкам фильма «Кинопленка № 8». Действие картины происходит в 90-х годах. Героиня актрисы — владелица небольшого видеопроката в заброшенном кинотеатре, которая потеряла сына. Чтобы найти своего ребенка, ей придется столкнуться с криминальным авторитетом и подружиться с беглым преступником.

Главную мужскую роль сыграет Даниил Воробьев. Точная дата выхода картины «Кинопленка № 8» пока не сообщается.

А вот Анна Чиповская, Михаил Пореченков и Полина Гагарина появятся в фильме «Хоккейные папы» режиссера Андрея Булатова. В центре сюжета — тренер детской хоккейной команды Андрей (Алексей Бардуков), который пытается спасти единственный в городе ледовый дворец.

Во время загрузки произошла ошибка.

Команда героя, состоящая из отцов его воспитанников, должна победить в любительском турнире по хоккею. Чтобы отстоять ледовый дворец, игроки и тренер готовы приложить максимум усилий.

В широкий прокат картина «Хоккейные папы» выходит 23 ноября.

ТНТ отметил 25-летие

На этой неделе в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» телеканал ТНТ отметил свое 25-летие, а также провел презентацию нового сезона. Гостями вечера стали звезды ТНТ, среди которых были Гарик ХарламовСергей Светлаков, Виталий Гогунский, Алена Водонаева и многие другие.

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Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки рассказала о новых проектах нынешнего сезона. Помимо «Новой Фабрики звезд» и «Сокровищ императора», будут запущены лавстори-реалити «Невеста для экстрасенса» и двухчасовое шоу «Утро на ТНТ» с прямыми эфирами с понедельника по пятницу.

Кроме того, зрители увидят новые сериалы: российскую адаптацию турецкого кинохита «Постучись в мою дверь», ситком «Букины», скетч-шоу «Светлаков+», семейную сагу «Бедные смеются, богатые плачут» и другие. А в Новый год на канале состоится премьера музыкального фильма «Иван Васильевич меняет все!», ремейк легендарной советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

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