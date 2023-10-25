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25 октября 2023, новость

Асмус напугала фанатов фото в гриме и высказалась о кинопремиях

Актриса пожаловалась, что еще ни разу не получала наград

Кристина Асмус опубликовала новое фото со съемочной площадки нового проекта и не на шутку напугала фанатов. На снимке 35-летняя актриса изображена в «кровавом» гриме.

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Вероятно, таким ярким кадром звезда решила привлечь внимание подписчиков к длинному посту, в котором она поразмышляла о том, почему, несмотря на большой стаж, востребованность и популярность, у нее нет премий.

«Я почти 20 лет в кино. Получаю десятки сценариев, пьес, респекты от топовых профессионалов, под меня пишут и месяцами ждут, пока я освобожусь. Нескромно, пафосно и для многих спорно, но все это факт. Но. Я никогда не получала кинопремии. <…> Как-то я нахожусь вне всей этой тусовки. При том, что премии — не показатель профессионализма, часто предсказуемы и всегда субъективны, потешить эго, безусловно, хочется. Ведь премия — нотариально заверенное признание коллег», — заявила Асмус.

Она также вспомнила, что нашумевший фильм «Текст», где она исполнила главную женскую роль, был отмечен множеством наград, при этом ни одной личной награды она не получила.

Впрочем, актриса похвасталась, что в лонг-лист премии «Золотой орел», которая состоится в январе 2024 года, в различных номинациях вошли девять проектов с ее участием, а сама она номинирована на лучшую женскую роль за работу в сериалах «Райцентр» и «Сансара».

«Мы делали эти проекты для зрителя, и хочется, чтобы они запомнились не золотом, а нашими работами и эмоциями от просмотра. Я горжусь обоими этими проектами», — высказалась актриса.

Особое внимание она уделила «Райцентру». Звезда считает работу феноменальной и лучшей в своем послужном списке.

Ранее стало известно, что Кристина Асмус приступила к работе над фильмом «Кинопленка №8», где она сыграет женщину, пытающуюся найти своего сына, который пропал при загадочных обстоятельствах. Актриса призналась, что на съемках именно этого проекта сломала ногу.

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