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24 октября 2023, новостьСъемки

Кристина Асмус снимается в фильме про 90-е: первые кадры

Героиня актрисы будет искать сына, который пропал при странных обстоятельствах
Кристина Асмус на площадке фильма «Кинопленка №8»

Кристина Асмус приступила к работе над фильмом «Кинопленка №8», съемки которого стартовали на днях.

Сюжет картины разворачивается в начале 90-х годов. Асмус играет Марию, владелицу небольшого видеопроката в заброшенном кинотеатре. При загадочных обстоятельствах исчезает ее сын (в этой роли дебютирует 11-летний Валентин Мендельсон). Чтобы вернуть ребенка, героиня вынуждена перейти дорогу криминальному авторитету и подружиться с беглым преступником. Также ей придется раскрыть тайну обитающего в кинотеатре призрака и узнать, как он связан с загадочной кинопленкой номер 8.

Кристина Асмус на съемках фильма «Кинопленка №8»

Кристина Асмус подчеркивает, что «Кинопленка №8» — не нишевое, как может показаться на первый взгляд, а очень зрительское кино. «Динамичная, жанровая история с фэнтези-аттракционами. История про то, что всякая зависимость — это плохо. Но, несмотря на плотный и непростой сценарий, у нас очень веселые съемки. Пожалуй, по атмосфере это самый легкий проект, в котором я снималась», — делится впечатлениями актриса.

Главную мужскую роль исполняет Даниил Воробьев. Также в проекте задействованы Олег Гаркуша, Семен Литвинов и другие. Режиссером «Кинопленки №8» стал Илья Хотиненко, а сценарий написали Сергей и Николай Меркульевы. По словам сценаристов-дебютантов, на создание этой истории их вдохновили родители, которые владели видеопрокатом в одном из кинотеатров Брянска.

Точная дата выхода картины «Кинопленка №8» пока не сообщается.

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