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27 января 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Асмус, Петров, Ходченкова: гости и триумфаторы «Золотого орла»

В Москве состоялась церемония вручения ежегодной российской кинопремии

На киностудии «Мосфильм» состоялась 18-я церемония вручения Национальной Премии в области кинематографии «Золотой орел». На вечере побывали Марина Александрова, Светлана Ходченкова, Мария Кожевникова, Вера Брежнева, Ингеборга Дапкунайте, Светлана Дружинина, Мария Миронова, Леонид Ярмольник и многие другие. Событие прошло без ведущих.

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Триумф «Текста» и Александра Петрова

Главным фильмом года назвали драму «Текст» Клима Шипенко. Лента основана на одноименном бестселлере Дмитрия Глуховского и рассказывает о главном герое, который, отсидев по ложному обвинению, решает отомстить обидчику, используя телефон, попавший к нему в руки. Александр Петров, который появился на церемонии вместе с возлюбленной, Стасей Милославской, за роль в «Тексте» получил индивидуального «Золотого орла» (актер был номинирован также за работу в «Т-34»). За лучшую мужскую роль второго плана в этой же картине наградили Ивана Янковского.

Янковский, получая награду, упомянул скандальную постельную сцену с Кристиной Асмус и подчеркнул, что это было «всего лишь кино»:

Кристина, браво! Я тебя обожаю, ты большой профессионал, талантливый человек. И спасибо твоему супругу, что я стою здесь живой. Я мог здесь не стоять. Кто до сих пор не понимает, это шутка, ничего не было, это кино. Многие не поняли.
Иван Янковский

Сериалы и «Дылда»

Режиссер Алексей Сидоров завоевал «Золотого орла» за постановку фильма «Т-34», сценарий этой ленты также был признан лучшим. Актрисой года стала Виктория Мирошниченко — она сыграла в победившей в Каннах «Дылде» Кантемира Балагова. За женскую роль второго плана отметили Евгению БрикОдесса»).

Анна Михалкова и Павел Деревянко забрали призы за свои работы в сериалах «Шторм» и «Домашний арест» соответственно. Лучшим мини-шоу стал «Годунов», а лучшим сериалом продолжительностью от десяти эпизодов — «Ненастье».

Специальная награда

85-летняя Алиса Фрейндлих получила специальную премию за вклад в развитие киноискусства. Актриса поблагодарила Киноакадемию и лично Никиту Михалкова, который вручил ей статуэтку, за съемки с ним в фильме «Жестокий романс». 

Мой вклад в кинематограф значительно меньше, чем вклад кинематографа в мою судьбу.
Алиса Фрейндлих

Премия «Золотой орел», победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России, присуждается с 2002 года.

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