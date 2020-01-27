Асмус, Петров, Ходченкова: гости и триумфаторы «Золотого орла»

Кристина, браво! Я тебя обожаю, ты большой профессионал, талантливый человек. И спасибо твоему супругу, что я стою здесь живой. Я мог здесь не стоять. Кто до сих пор не понимает, это шутка, ничего не было, это кино. Многие не поняли.