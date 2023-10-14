Билан в больнице, Асмус на костылях, а Ходченкова — 17-летняя оторва: новости недели

Баршак в больнице с переломами, Билан — с бронхитом, а Асмус привыкает к костылям

Павел Баршак | Источник: PersonaStars

Актер театра и кино Павел Баршак попал в больницу с переломами ребер и пробитой грудной клеткой после драки в гостях у подруги. По сообщениям СМИ, звезда фильма «Прогулка» подрался со знакомым своей приятельницы, который залез к ней в квартиру через балкон.

После госпитализации актер вышел на связь и сообщил, что врачи подозревали у него серьезную травму легкого, но этот диагноз не подтвердился. Баршак почувствовал себя лучше, однако позже врачи отметили ухудшение в его состоянии.

В больницу попал и Дима Билан — медики выявили у него острый бронхит. Из-за болезни 41-летнему исполнителю пришлось отменить несколько концертов. Однако он надеется выздороветь к финалу шоу «Голос. Уже не дети», который пройдет 20 октября.

Дима Билан

Кристина Асмус, недавно сообщившая о сложном переломе ноги, рассказала, что уже привыкла передвигаться на костылях. Однако, по признанию актрисы, она переживает, что хромота останется с ней на всю жизнь. Асмус также призналась, что уже через несколько дней после операции вернулась на съемочную площадку, так как не может сидеть без работы.

Ефремов стал «стариком», а Ходченкова — 17-летней оторвой

Никита Ефремов, беседуя с подписчиками в личном блоге, с помощью специального фильтра примерил образ старика. Кто-то из поклонников уточнил у 35-летнего Ефремова, как он относится к актерам без профессионального образования. Отвечая на этот вопрос, артист раскритиковал журналистов, назвав их людьми, у которых «образование есть, а профессии нет».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239728&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Также на этой неделе стартовали съемки киносказки «Стальное сердце», в которой Ефремов играет Соловья-Разбойника. Помимо оригинального сюжета по мотивам русских былин, создатели картины обещают удивить зрителей боями гигантских воинов-роботов на «Робоарене». Съемки фильма «Стальное сердце» продлятся до весны 2024 года. Премьера запланирована на конец следующего года.

А вот 40-летняя Светлана Ходченкова сыграет 17-летнюю девушку-оторву в фильме «Мама из прошлого». Героиня актрисы желает избавиться от нежелательной беременности, но неожиданно из своего 2005-го попадает в 2024 год, где она стала матерью-одиночкой и строгим директором школы.

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Сейчас съемки комедии «Мама из прошлого» проходят в Санкт-Петербурге. Точная дата выхода фильма пока не сообщается.

«Последний герой» возрождается с Бородиной, а Светлаков возвращается на СТС

Ксения Бородина стала новой ведущей десятого сезона шоу «Последний герой», который выйдет под называнием «Последний герой. Остаться семьей». Звезда «Дома 2» заменит уехавшую из России актрису Яну Троянову.

Съемки проекта проходят в Таиланде. Создатели отмечают, что особое внимание в новом сезоне будет посвящено семейным взаимоотношениям. В реалити-шоу примут участие матери, отцы и дети.

Последний герой

Сергей Светлаков вернется на СТС — он станет ведущим третьего сезона программы «Полный блэкаут». По условиям шоу, в каждом выпуске звездные пары проходят испытания в темной комнате, зарабатывая баллы для победы. Во время конкурсов участникам предстоит попробовать беляши с тараканами, познакомиться с крокодилом, облизать говяжий язык, забрать яйца у змеи, отгадать вес медведя и многое другое.

Премьера нового выпуска шоу «Полный блэкаут» состоится 24 октября в 20.20 на телеканале СТС.

Анджелина Джоли играет оперную певицу, а Anna Asti — Барби

Анджелина Джоли в образе Марии Каллас

Анджелина Джоли перевоплотится в оперную певицу Марию Каллас в автобиографическом фильме «Мария» режиссера Пабло Ларриана. На этой неделе в соцсетях появились первые фото со съемок.

В киноленте будут показаны последние дни жизни исполнительницы, скончавшейся в Париже в 1977 году в возрасте 53 лет. Известно, что съемки будут длиться примерно восемь недель. Точная дата премьеры пока не сообщается.

Анна Дзюба в фильме «Иван Васильевич меняет все»

«Я снялась в роли Барби. У нас такой очень большой и классный получится клип, прямо почти кино, где много-много красивых девчат, которые все в розовом. Такие прямо секси-куклы. В общем, будет бомба. Смотрите в новогоднюю ночь», — сообщила певица.

Звезды на премьере

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