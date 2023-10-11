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11 октября 2023, фоторепортажСъемки

Никита Ефремов играет Соловья-Разбойника: первые кадры

Актер снимается в фильме про богатырей «Стальное сердце»
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В Москве стартовали съемки масштабного семейного фэнтези «Стальное сердце», режиссером которого выступает Карен ОганесянГрозный папа», «Герой», «Игра на выживание»).

Создатели фильма обещают оригинальный сюжет, в основу которого ляжет история противостояния Ильи Муромца и Соловья-Разбойника, которых на экране воплотят Владимир Любимцев и Никита Ефремов соответственно.

По сценарию, побежденный Муромцем в честном поединке Соловей клянется, что отомстит богатырю, сделав так, что потомки навсегда забудут о его подвигах. Основное действие фильма будет разворачиваться в наши дни, где все случилось так, как и задумал злодей: теперь именно он считается героем и красуется на картинах Васнецова и Врубеля в Третьяковской галерее. Вернуть Илье Муромцу честное имя предстоит сыновьям профессора Киселева (Антон Васильев), с противниками они сразятся в поединках гигантских воинов-роботов на «Робоарене».

Сообщается, что специально для фильма «Стальное сердце» были разработаны модели боевых роботов на основе известных персонажей из древнерусских былин. Так, вместе с Ильей Муромцем и Соловьем-Разбойником на «Робоарену» выйдут Кощей Бессмертный, Жар-Птица, Тугарин-Змей и Лихо Одноглазое. 

В проекте также задействованы Елена Валюшкина, Юрий Нифонтов и молодые талантливые актеры Тимофей Кочнев, Марк-Малик Мурашкин и Александра Тихонова

Над сценарием работали авторы семейного хита «Грозный папа» Кирилл Журенков и Надежда Воробьева.

Съемки фильма «Стальное сердце» продлятся до весны 2024 года. Премьера запланирована на конец следующего года.

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