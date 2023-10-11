Никита Ефремов играет Соловья-Разбойника: первые кадры

По сценарию, побежденный Муромцем в честном поединке Соловей клянется, что отомстит богатырю, сделав так, что потомки навсегда забудут о его подвигах. Основное действие фильма будет разворачиваться в наши дни, где все случилось так, как и задумал злодей: теперь именно он считается героем и красуется на картинах Васнецова и Врубеля в Третьяковской галерее. Вернуть Илье Муромцу честное имя предстоит сыновьям профессора Киселева (Антон Васильев), с противниками они сразятся в поединках гигантских воинов-роботов на «Робоарене».