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21 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Меньшова показала совместное фото с Алентовой со свадьбы сына

Андрей Гордин, внук Владимира Меньшова и Веры Алентовой, женился

Юлия Меньшова разместила в личном блоге фото матери, актрисы Веры Алентовой, которое сделала на свадьбе своего 25-летнего сына Андрея Гордина.

«Можете поверить, что этой женщине 81 год? А между тем — это факт. И у нее сегодня женился внук. Мой сын. Я теперь — свекровь. Так-то», — подписала снимок 53-летняя Меньшова.

Позже телеведущая также поделилась фото, на котором запечатлена рядом со звездой фильма «Москва слезам не верит».

В минувший вторник Андрей Гордин, сын Юлии Меньшовой и Игоря Гордина и внук Владимира Меньшова и Веры Алентовой, женился на актрисе Марии Кукушкиной, которая знакома зрителям по сериалу «Триггер». «Сегодня женюсь на этой красивой и смешной девчонке», — написал актер в соцсетях.

На свадьбе пары присутствовали только самые близкие друзья и родные. Гордин и Кукушкина встречаются с 2019 года, а о том, что они собираются стать мужем и женой, стало известно в мае этого года.

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