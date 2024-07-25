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Стальное сердце

Стальное сердце (2025)

Стальное сердце
2025семейныйфантастикафэнтези

Сюжет фильма «Стальное сердце»

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Победив однажды Илью Муромца хитростью, Соловей-Разбойник присвоил себе все его подвиги и славу. Эликсир бессмертия даровал ему вечную жизнь, и спустя сотни лет Соловей хочет оживить того самого темного бога Велеса, которому продал душу. Об этой тайне известно братьям Максиму и Егору Киселевым, чей отец-профессор нашел Муромца на севере — именно там, во льдах подводной пещеры, состоялся последний бой между богатырем и разбойником. Стальное сердце, разработанное Киселевым, возвращает Илью Муромца к жизни. Но после трагической смерти отца Максиму и Егору предстоит самим победить Соловья и восстановить честное имя богатыря. Для этого он должен сразиться с гигантскими воинами-роботами в поединках на «Робоарене».

«Стальное сердце» (2025) — приключенческое фэнтези о коварном Соловье-Разбойнике (Никита Ефремов) и великом богатыре Илье Муромце (Владимир Любимцев) от режиссера Карена Оганесяна. Также в фильме сыграли Антон Васильев, Елена Валюшкина, Тимофей Кочнев, Марк-Малик Мурашкин и Александра Тихонова.

Режиссер

Карен Оганесян

В ролях

Никита Ефремов, Владимир Любимцев, Тимофей Кочнев, Марк-Малик Мурашкин, Антон Васильев, Юрий Нифонтов, Елена Валюшкина, Александра Тихонова

Страна

Россия
Возрастные ограничения
6 +
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Трейлер

Кадры

14
Кадр из Стальное сердце
Кадр из Стальное сердце
Кадр из Стальное сердце
Кадр из Стальное сердце
Кадр из Стальное сердце
14
фотографий

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Стальное сердце (2025): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Стальное сердце. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Стальное сердце, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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