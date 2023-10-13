Звезда «Движения вверх» вспомнил, как подрабатывал осветителем

Иван Колесников

Звезда спортивной драмы «Движение вверх» Иван Колесников в интервью Кино Mail.ru рассказал о времени, когда из-за отсутствия предложений в кино ему пришлось пойти работать осветителем. Сегодня актер активно снимается, недавно с его участием вышли новые сезоны популярных сериалов «Тверская» и «Первый отдел» на НТВ, который в этом году отмечает 30-летие.

40-летний Колесников признался, что та работа дала ему хороший опыт.

«Когда я пошел в осветители, у меня не было какого-то неудобства. Наоборот, я осваивал новую профессию и потом со стороны увидел, как не надо вести себя, когда ты актер. Это очень хороший и плодотворный опыт», — признался актер.

Он объяснил, что отец, заслуженный артист РФ Сергей Колесников, всегда учил его, что нет такой работы, за которую было бы стыдно браться.

«Был актером? Нет работы? Иди работай, потому что у тебя семья, и надо ее содержать», — повторил он слова отца.