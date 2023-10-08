Иван Колесников: «Я много чего достиг для 40 лет»

Иван Колесников

Иван, недавно вы приступили к съемкам в проекте «Тверская. Любой ценой» — продолжении детективного сериала «Тверская» канала НТВ. Чего зрителям ждать в новом сезоне? Как изменится ваш герой Иван Соболев?

Иван Колесников: Он особо не изменится, потому что это уже устоявшийся персонаж – с психикой у него все в порядке. Изменится только то, что главный отрицательный герой прошлого сезона, которого играл Виталий Кищенко, оказался непричастным к смерти родителей Соболева. За этим стоит другой человек, поэтому мой герой все равно будет продолжать мстить.

Теперь появится еще один отрицательный герой по фамилии Липранди, которого играет Василий Мищенко. Поэтому у нас два главных отрицательных героя в исполнении Кищенко и Мищенко. (Улыбается.) Параллельно будут расследоваться дела Тверского района. Зрителей ждут всякие забавные (и не очень) истории.

Интересно, как вам, коренному москвичу, удалось перевоплотиться в сибиряка?

Я, честно говоря, не знаю, получилось ли у меня, потому что я со стороны не могу судить. (Смеется.) Понимаете, мой герой — сибиряк, который благодаря деду хорошо знает Москву и всю ее историю, особенно центр. Я же сам родился и вырос тоже в центре. А вот по поводу того, получилось ли у меня перевоплотиться в сибиряка, не знаю. Это не мне судить.

Вы говорили, что, когда снимались в сериале «Первый отдел», для создания своего героя Юрия Брагина вдохновлялись Шерлоком Холмсом. А был какой-то ориентир при работе над образом Соболева?

Ориентиром был мой прекрасный хороший друг, с которым я играю в «Первом отделе», Сергей Жарков. Я его сделал прототипом своего персонажа.

Иван Колесников и Сергей Жарков в сериале «Первый отдел»

Почему именно его?

Мне кажется, что он должен быть таким. Честно говоря, когда меня утверждали на первый сезон «Тверской», я сначала отказался, потому что считал, что это совсем не про меня. Где сибиряк, человек, который служил в СОБРе, и где я? Но продюсерам казалось, что именно я должен сыграть Соболева. Это такая компиляция человека, который был бы начитанным, образованным и культурным, но в то же время мог бы и по роже съездить. (Улыбается.)

Кстати, сравнивая этих двух персонажей, кто из них вам ближе по духу? Насколько тяжело переключаться между ними?

Они совершенно разные. У меня нет фаворита, мне интересно играть и то, и другое. Просто в Иване Соболеве есть дедукция и в то же время что-то такое озорное. Тут интересно, потому что можно побегать, пострелять, подраться. А в «Первом отделе» мой Брагин — просто настоящий детектив, который расследует, доходит до всего медленными шажками, стараясь не упустить ничего. Это тоже очень интересно. Это такие шахматы.

Недавно вышел и новый сезон «Первого отдела». Каким зрители увидят Брагина в этот раз? Ведь теперь у него возникнут недопонимания с женой, которая вдруг решила сложить с себя полномочия судьи и стать адвокатом.

Не буду спойлерить, но там появляется больше проблем у Шибанова, героя Сережи Жаркова. Будет больше дружеских моментов. Мне кажется, что этот проект и любят из-за того, что есть эта пара Шибанов-Брагин. И они вот такие, какие есть, друг друга все время поддерживают.

Скажу еще, что этот сезон раскроет персонажей с других сторон. Если раньше жена моего героя Вера все время проходила как-то бочком, то теперь ее персонаж раскроется. Ради семьи она совершает какие-то поступки, которые для нее, как для судьи, нежелательны. Потом она уходит из профессии. Но кардинально ничего не поменялось.

Съемки проходили в Следственном комитете. Как на это реагировали сотрудники правоохранительных органов? Может, давали какие-то советы?

Это не первый сезон съемок в СК, поэтому мы там давно друг друга все знаем и просто общаемся – никаких советов нет. Изначально они тоже ничего не советовали, потому что я заранее тщательно готовился к первому сезону. Общался со следователями, советовался с ними и несколько месяцев провел у них, чтобы понять, как работает эта система.

НТВ в этом году исполняется 30 лет — довольно внушительная цифра. Какие сериалы канала смотрите или смотрели?

Сериалы со своим участием? Нет, конечно. (Смеется.) У меня особо нет на это времени, как и просто смотреть телевизор. Но канал уверенными шагами идет в позитивную историю. Теперь это уже не «скандалы, интриги, расследования», а зрелищные шоу и высококачественные сериалы.

Мне кажется, это очень важно, в первую очередь, для зрителей. Потому что людям, которые устают, работают на каком-нибудь заводе сутками, надо давать не только пищу для размышлений, но и что-то такое душевное, о любви, для расслабления. Это очень важно. Мне кажется, НТВ двигается в эту сторону уже давно.

Иван, вы несколько раз играли исторических личностей: в картине «Петр I: Последний царь и первый император» — Петра I, в «Союзе спасения» — Николая I, в «Хитровке» — Чехова. Каково это — перевоплощаться в таких персонажей? Чувствуете бОльшую ответственность, когда идете в такие роли?

Перевоплощаться в таких персонажей – это прекрасно. Здесь ответственность снята полностью, потому что на самом деле никто не знает, какими были Петр I и Николай I. Мы знаем только исторические факты, а все, что касается человеческой души, отношения к жизни, отношений с женами, детьми, как они гуляли, как пили чай и что-то еще делали – это полностью отдано актеру. Он вправе делать что угодно.

Именно поэтому очень здорово и приятно играть исторических персонажей, ведь ты можешь вложить частичку себя.

Иван Колесников в образе Петра I

Кстати, режиссер Андрей Кравчук говорил, что внешне вы похожи на Николая I в молодые годы. Согласны с этим?

Да я не знаю даже. (Улыбается.) Мне Андрюша говорил, что я и на Петра I похож, когда я у него снимался в «Петре I». (Смеется.) Может быть, чем-то и похож. Говорят, что у меня есть какая-то стать. Но, честно говоря, сходства тяжело найти, потому что они все на портретах, а не на фото.

А в каких проектах вам интереснее сниматься: исторических или современных? В чем преимущества первых, а в чем – вторых?

Это зависит от того, какой исторический фильм. Если как про Ивана Грозного, где он клеит бороду, с какими-то сальными и грязными волосами ходит, – это, честно говоря, очень утомительно. Любой актер вам это скажет, потому что это тяжелый грим, тяжелый костюм. А с париком еще и в жару сниматься очень сложно. А вот картины про Николая I, где нужно надевать мундиры, – это прекрасно. Я обожаю те костюмы, то время.

Современные фильмы совсем другие. Тут уже интересно просто разбирать роль. В общем, если сценарий хороший, то везде интересно работать.

Еще один значимый проект в вашей жизни — «Движение вверх». Как вам за восемь месяцев удалось подготовиться к роли баскетболиста Сергея Белова? Пришлось ли активно заняться спортом?

Признаюсь: я не люблю спорт, но мне надо было подготовиться к роли. Просто пришлось взять себя в руки. Мне еще было интересно, пересилю ли я себя, смогу ли ходить на две тренировки в день, когда я раньше никогда этим не занимался. Это тяжело, изнурительно и очень непросто. Но зато теперь я знаю, что могу.

Иван Колесников в шоу «Ледниковый период»

Многие после съемок в таких фильмах начинают заниматься спортом. Вы не занялись баскетболом?

Нет, я не занимаюсь. (Смеется.) И после «Ледникового периода» не катаюсь на коньках. Я сделал, что от меня просили и что я сам от себя просил, какие задачи перед собой поставил. Я понял, что выполнил все на сто процентов.

Иван, в вашей жизни был период, когда было мало предложений в кино, и вы пошли работать осветителем. Что вам дал этот опыт? Не было желания все бросить и навсегда уйти из актерства?

Тут вопрос о моем воспитании родителями. Мне папа все время говорил: «Нет такой работы, за которую стыдно или неудобно было бы браться. Неважно, в какой квалификации ты находишься сейчас. Был актером? Нет работы? Иди работай, потому что у тебя семья, и надо ее содержать». Поэтому, когда я пошел в осветители, у меня не было какого-то неудобства. Наоборот, я осваивал новую профессию и потом со стороны увидел, как не надо вести себя, когда ты актер. Это очень хороший и плодотворный опыт.

При этом как-то вы сказали, что для вас актерская профессия – это обычная работа, то есть вполне будничная. А для многих это все-таки творчество.

Я тоже считаю, что это творчество. Но любое творчество – это все равно работа. Но это прекрасная профессия, я ее обожаю. Ты каждый день можешь меняться. Сначала я снимаюсь в роли школьного учителя литературы, завтра пойду прыгать с пистолетом, а потом пойду играть Петра I. Это безумно круто, но это просто профессия.

Как вы относитесь к критике? Часто с ней сталкиваетесь? И позволяете ли себе критиковать самого себя?

Есть какие-то работы, за которые мне неловко по определенным причинам. Где-то я схалтурил, а где-то не сказал «нет», когда нужно было это сделать. К критике отношусь очень хорошо. Другое дело, что с возрастом начал понимать, что сколько людей, столько и мнений. Критика хороша, если она структурирована, а не когда говорят: «Ты плохо сыграл». Это не критика для меня.

Мне как-то Ливанов сказал: «Да какой ты Николай I? Плохо ты все сделал». А мне вот совсем не стыдно за своего Николая. Это та работа, о которой я точно могу сказать: «Мне не стыдно!» Если будет какой-то конкретный разбор моей роли, тогда я пойму, тогда это критика конструктивная.

Иван Колесников

Иван, хотелось бы поговорить немного о личном. Вы познакомились с супругой Линой в университете и сыграли свадьбу уже спустя четыре месяца. С женой вы вместе более 20 лет. Поделитесь секретом таких долгих и счастливых отношений? Как переживаете кризисы?

Это долгий разговор. Но начнем с того, что отношения не всегда были счастливыми. Другое дело, что мы сумели их отстоять – и в моральном, и в физическом, и в любовном смысле. В первую очередь, долгие отношения существуют потому, что есть терпение, понимание, взаимоуважение – наверное, это главное в долгом браке. Даже если кто-то был не прав, нужно не судить его, а попробовать понять, разобраться, поговорить.

Мне кажется, люди расходятся и разводятся из-за того, что не говорят, а надо говорить, рассуждать, делать много вещей вместе, потому что это работа над отношениями. Она не всегда веселая, порой трудная. Мне в перспективе хотелось бы вместе состариться и желательно умереть в один день, чтобы не страдать потом.

Как-то вы говорили, что до свадьбы были разгильдяем. А как изменились после женитьбы? Как и в чем на вас повлияла Лина?

Я и после свадьбы им был, у нас из-за этого иногда были проблемы. Я очень люблю друзей, компанию, для меня это очень важно, а у Лины немного другое к этому отношение. И вот мы боролись с ней: я все время приводил друзей, а она ругалась. Мы долго искали компромисс и думали, как ужиться с этим. Но она меня научила, что надо как-то разделять друзей и семью, надо выстраивать приоритеты.

Она меня многому научила. Например, Лина меня читать научила. Не в смысле буквы складывать, а любить читать, любить книгу. Потому что она очень много читает, а я всегда ей в этом завидовал, так как терпеть не мог читать, просто не умел этого делать, не мог найти интерес. Лина научила меня этому, и я за это ей очень благодарен.

Иван Колесников с семьей

Вы отец троих дочерей. Как находите к каждой из них подход? Не возникает ревности и борьбы за внимание папы, который часто занят на съемках?

Я люблю их всех одинаково. Старшая знает об этом и понимает, а младшим стараюсь показывать. Я думаю, что это все зависит от банальной любви и нежности. Потому что подход один: если ты человека любишь, то никакого подхода не нужно. Есть какие-то подходы в воспитании, потому что у каждой характер разный. Это бывает иногда очень тяжело. Но главное – это любовь.

Чем увлекаются дочери? Знаем, что старшая Дуня играла в школьном спектакле, и вы даже помогали ей и одноклассникам разбирать текст. Остальные как-то проявляют себя в творчестве? Как отнесетесь, если кто-то из дочерей пойдет по вашим стопам и продолжит актерскую династию?

Я считаю неправильным лезть в выбор профессии и любовные отношения, потому что ты же потом будешь виноват. Старшая говорит, что вроде хочет стать актрисой, но пока я не вижу какого-то особенного рвения. Средняя занимается художественной гимнастикой и достаточно профессионально. Я бы не хотел, чтобы она стала художественной гимнасткой, но, если ей это очень нравится, и она решит связать свою дальнейшую жизнь с этим, тогда я буду только рад.

Просто я не люблю большой спорт. Он калечит. Но если он по-настоящему твой, и ты готов к нему, то тут только нужно поддержать. Ну, а о младшей говорить пока рано. Она пока наслаждается жизнью.

Иван Колесников

Весной этого года вам исполнилось 40 лет, для многих – важный возраст, некий жизненный рубикон. Многое удалось осуществить из того, о чем мечтали и задумывали? Есть план на ближайшие десять лет?

Мне кажется, что в целом я не то, чтобы сделал все, но я много чего достиг для 40 лет. У меня есть дети, дом, который я построил, прекрасная жена. Я даже не знаю, о чем мечтать, кроме как о работе.

У меня есть планы, чтобы выйти на уровень, когда мне не надо будет сниматься, чтобы зарабатывать и кормить семью. Мечтаю о том, когда я буду спокойно сидеть дома в деревне, отбирать сценарии и соглашаться только на самые интересные, работать меньше и немножко отдыхать, потому что, мне кажется, что я вообще перестал это делать.

Какой совет вы бы сейчас дали молодому себе?

Наверное, никогда не опускать руки и не сдаваться. Никогда не унывать. Это очень тяжело. Я бы даже сказал, что это невероятно сложно. Но надо всегда помнить, что темная полоса в любом случае перейдет в белую, просто неизвестно, сколько нужно ждать, но она в любом случае наступит. И когда белая полоса придет, за нее нужно ухватиться и получить максимум, потому что она обязательно закончится, и снова придет какая-то серая или еще какая-то.