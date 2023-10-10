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10 октября 2023, новость

Создательница «Барби» пожаловалась на кошмары из-за нового проекта

Грета Гервиг сообщила, что ей тяжело дается работа над сценарием нового фильма
Грета Гервиг | Источник: Rex / Fotodom.ru

Создательница «Барби» Грета Гервиг призналась, что у нее начались кошмары из-за работы над новым фильмом. Ее слова передает Los Angeles Times.

«Сейчас я пишу сценарий. И это трудно, потому что мне постоянно сняться кошмары», — заявила постановщица.

При этом Гервиг не уточнила, о каком проекте идет речь. Los Angeles Times предполагает, что режиссер работает над экранизацией повестей «Хроники Нарнии» для Netflix. Стриминг приобрел права на все семь книг Клайва Стэйплза Льюиса в 2018 году.

В сентябре сообщалось, что пиратский фильм «Барби» заработал в России 120 миллионов рублей.

Сценарий ленты о побеге переживающей внутренний кризис куклы Барби (Марго Робби) из кукольного мира Гервиг написала совместно с Ноа Баумбаком.

31 августа Минкультуры РФ отказал в выдаче прокатных удостоверений «Барби» и «Оппенгеймеру», заявив, что обе картины не соответствуют «российским духовным ценностям».

12 сентября лента «Барби» режиссера Греты Гервиг вышла в онлайне. Картина стала доступна на западных стриминговых платформах Netflix, HBO Max, Disney Plus or Peacock, или Amazon Prime.

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