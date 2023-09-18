Пиратский фильм «Барби» заработал в России 120 миллионов рублей

Издание отмечает, что лента вышла в России неофициально, поэтому точную сумму кассовых сборов посчитать тяжело. При этом, согласно официальным данным, лидером проката в России за прошедшие выходные стала лента « После. Навсегда », которая заработала 103,5 миллиона рублей.

31 августа Минкультуры РФ отказал в выдаче прокатных удостоверений «Барби» и «Оппенгеймеру», заявив, что обе картины не соответствуют «российским духовным ценностям». При этом показы голливудских фильмов стартовали в некоторых кинотеатрах страны, которые заранее подготовились к штрафам за это. Московский кинотеатр «Радуга» и вовсе анонсировал выход «Оппенгеймера» и «Барби» под новыми названиями — «Дубак» и «Быстрые свидания».