Минкультуры указало на несоответствие ценностям России «Барби» и «Оппенгеймера»

Барби

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Голливудские фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают целям и задачам по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Об этом говорится в ответе замглавы Министерства культуры РФ Андрея Малышева на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»). Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

1 августа парламентарий направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором предлагал провести эксперимент по принудительному лицензированию картин из недружественных стран, в том числе для того, чтобы российские зрители смогли посмотреть в кинотеатрах «Барби» и «Оппенгеймер».

«Полагаем, что предложенные вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы — “Барби” и “Оппенгеймер” — не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Российский прокат насыщен качественными отечественными премьерами. В 2023 году уже вышли такие большие релизы, как семейная картина “Чебурашка”, ставшая самым кассовым фильмом в истории отечественного кинематографа, первый художественный фильм, снятый в космосе, “Вызов”, первый художественный фильм о новейшей истории России “Свидетель”, — указал Малышев.

Он пояснил, что представители киноиндустрии отмечают положительный аспект сокращения в прокате количества фильмов голливудских киностудий. «Потребность импортозамещения неизбежно стимулирует увеличение объемов производства российских фильмов и сериалов, что способствует развитию отечественной кинематографии. Согласно позиции Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), введение принудительного лицензирования противоречит российскому законодательству об интеллектуальной собственности, а также может привести к значительным негативным последствиям в перспективе для всех креативных индустрий, включая национальную киноотрасль», — пояснил замминистра.