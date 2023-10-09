«Повелитель ветра» возглавил российский прокат

Кадр из фильма «Повелитель ветра»

Фильм «Повелитель ветра» возглавил кинопрокат в России и СНГ по итогам минувших выходных. За два дня кинокартина собрала 121,3 миллиона рублей, таким образом обогнав ближайшего конкурента в 5,5 раз, следует из данных портала kinobusiness.com.

«Повелитель ветра» повествует о путешественнике Федоре Конюхове, который в 2016 году обогнул всю планету по кругу всего за 11 дней 4 часа 20 минут и тем самым поставил мировой рекорд. Продюсером фильма, а также исполнителем главной роли выступил Федор Бондарчук.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355005&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что Федору Бондарчуку понадобился нашатырь на съемках «Повелителя ветра». Он использовал его, чтобы охладиться, так как съемки фильма проходили в жаркую погоду в Дагестане.

Ранее Бондарчук с женой Паулиной Андреевой представили фильм на светской премьере в Москве — смотрите репортаж ниже.