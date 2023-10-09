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9 октября 2023, новость

«Повелитель ветра» возглавил российский прокат

Биографическая драма о путешественнике Федоре Конюхове собрала 121,3 миллиона рублей за два дня
Кадр из фильма «Повелитель ветра»

Фильм «Повелитель ветра» возглавил кинопрокат в России и СНГ по итогам минувших выходных. За два дня кинокартина собрала 121,3 миллиона рублей, таким образом обогнав ближайшего конкурента в 5,5 раз, следует из данных портала kinobusiness.com.

«Повелитель ветра» повествует о путешественнике Федоре Конюхове, который в 2016 году обогнул всю планету по кругу всего за 11 дней 4 часа 20 минут и тем самым поставил мировой рекорд. Продюсером фильма, а также исполнителем главной роли выступил Федор Бондарчук.

Во время загрузки произошла ошибка.

После «Повелителя ветра» в рейтинге оказались боевик «Неудержимые 4» (сборы — 29 миллионов рублей), комедия «Дурные деньги» (сборы — 21,3 миллиона рублей), фильм «Школа магических зверей. Тайна Подземелья» (17 миллионов рублей) и комедийная мелодрама «Великая ирония» (16,7 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что Федору Бондарчуку понадобился нашатырь на съемках «Повелителя ветра». Он использовал его, чтобы охладиться, так как съемки фильма проходили в жаркую погоду в Дагестане.

Ранее Бондарчук с женой Паулиной Андреевой представили фильм на светской премьере в Москве — смотрите репортаж ниже.

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