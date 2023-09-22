Наверх

Неудержимые 4

Expend4bles

2023триллербоевикприключения

Сюжет фильма:

Когда новая миссия с треском проваливается, Неудержимые несут потери личного состава: из строя выбывают Барни Росс и Ли Кристмас. Элитный отряд наемников пополняется молодой кровью и отправляется возмещать ущерб. Но и их ждет неудача: потерпев поражение, бойцы попадают в плен. Ли Кристмас должен в одиночку проникнуть во вражеское логово, освободить команду и заодно предотвратить глобальную катастрофу. Лишь так мир будет спасен, а репутация Неудержимых — восстановлена.

«Неудержимые 4» — продолжение звездной экшен-франшизы о наемниках с Джейсоном Стэйтемом, Сильвестром Сталлоне, Дольфом Лундгреном и Меган Фокс.

Режиссер
Скотт Во
В ролях
Джейсон Стэйтем, Сильвестр Сталлоне, Меган Фокс, Дольф Лундгрен, Фифти Сент, Тони Джа, Рэнди Кутюр, Ико Уайс, Джейкоб Скипио, Леви Трэн, Энди Гарсиа, Николь Эндрюс, Шила Шах
Страна
США
Премьера
21 сентября (РФ)
22 сентября (Мир)
Подробнее
Трейлер
Кадры5
Похожие фильмы и сериалы
1 р.
Неудержимые
РЭД
1 р.
Неудержимые 2
РЭД 2
Неудержимые 3
Отряд «Призрак»
Прятки
Затерянный город
1 р.
Осада
Рэмбо: Последняя кровь
1 р.
Рэмбо IV
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Аббатство Даунтон 2
Пропавшая
Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия
Рэмбо: Первая кровь
Ботан и Супербаба
Элвис
Соник 2 в кино
Неудержимый
Читайте также
Звезда боевиков 90-х впервые рассказал о борьбе с онкологией
Самые ожидаемые фильмы 2023: топ-50 кинопремьер года
Где сейчас герои боевиков 1990-х: Ван Дамм, Лундгрен, Сигал и другие
Самые ожидаемые фильмы 2022 года: топ-50 громких премьер
В новых «Неудержимых» снимутся 50 Cent и Меган Фокс
Евгений Миронов вышел на сцену вместе с сыном
Джонни Депп гордится провокационной ролью дочери в сериале
Энтони Хопкинсу не понравилось сниматься в фильмах Marvel
Емеля и Кот Баюн: вышел первый трейлер «По щучьему велению»
Никиту Михалкова выписали из больницы
Кейт Уинслет вспомнила о травле после выхода «Титаника»
Скончалась латвийская актриса из «Долгой дороги в дюнах»
Дочь Федосеевой-Шукшиной назвала причину госпитализации артистки
Алферова рассказала о последних совместных съемках с Абдуловым
Евгений Цыганов поздравил с 40-летием супругу Юлию Снигирь
Харрисон Форд вспомнил о конфликте с Брэдом Питтом на съемках
Шэрон Стоун рассказала, как 20 лет не могла найти работу в Голливуде
Умер прототип главного героя фильма «1+1»
Хаматова, Белый, Литвинова: стало известно, как живут покинувшие Россию артисты
Харрисон Форд обругал каскадеров на съемках «Индианы Джонса»
Про группу «Руки вверх!» снимут художественный фильм
Звезда «Чудо-женщины» призналась в психологических проблемах
В штаб-квартире ООН в Вене прошел показ фильма «Нюрнберг»
Боня ответила на слухи о покупке билета на красную дорожку Канн
Ярмольник рассказал о миллионных долгах из-за фильма «Стиляги»
Назван лучший фильм с детьми в главных ролях
Яблоко от яблони: дети знаменитых актеров, похожие на них как две капли воды
В больнице рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова
Шварценеггер высказался об уходе Брюса Уиллиса из кино
Никита Ефремов назвал фильм с отцом в числе любимых
Седокова, Безрукова и другие посетили премьеру нового фильма Гая Ричи
Сыгравший Фредди Крюгера актер назвал лучшего кандидата на эту роль
Минкульт исключил ряд режиссеров из экспертных советов
«Вызов» стал самым кассовым российским фильмом не новогоднего проката
Михалков на съемках сымитировал поджог дачи чиновника ради шутки
Все новости
Новые трейлеры
Неудержимые 4
Дублированный трейлер
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трейлер №2 (англ.)
Астрал 5: Красная дверь
Трейлер №2 (англ.)
Легенда о самбо
Тизер
По щучьему велению
Тизер-трейлер
Вне закона
Трейлер (англ.)
Счастливый случай
Трейлер (франц.)
Гипнотик
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Неудержимые 4 (Expend4bles, 2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Неудержимые 4. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Неудержимые 4, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь