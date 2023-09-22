Когда новая миссия с треском проваливается, Неудержимые несут потери личного состава: из строя выбывают Барни Росс и Ли Кристмас. Элитный отряд наемников пополняется молодой кровью и отправляется возмещать ущерб. Но и их ждет неудача: потерпев поражение, бойцы попадают в плен. Ли Кристмас должен в одиночку проникнуть во вражеское логово, освободить команду и заодно предотвратить глобальную катастрофу. Лишь так мир будет спасен, а репутация Неудержимых — восстановлена.

«Неудержимые 4» — продолжение звездной экшен-франшизы о наемниках с Джейсоном Стэйтемом, Сильвестром Сталлоне, Дольфом Лундгреном и Меган Фокс.