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27 сентября 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Ходченкова, Михалкова, Бондарчук с женой на премьере «Повелителя ветра»

Российские знаменитости поддержали выход картины
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Фото: предоставлены пресс-службой

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ фильма «Повелитель ветра» режиссера Игоря Волошина. В центре сюжета — история Федора Конюхова, совершившего в 2016 году кругосветное путешествие на воздушном шаре.

Одним из первых на красной дорожке появился Федор Бондарчук. Именно он перевоплотился в русского путешественника. Актер признался, что изначально планировал сам снимать фильм, но Конюхов настоял на том, чтобы он сыграл его в картине. 

Поддержать Федора Сергеевича в этот вечер пришли его супруга, актриса и режиссер Паулина Андреева, и племянник Константин Крюков. Кстати, в этот день Бондарчук и Андреева отмечали четвертую годовщину со дня свадьбы. Также на красной дорожке фотографам позировал и сам Федор Конюхов — в той самой фуражке, в которой снимался Федор Бондарчук.

Во время загрузки произошла ошибка.

Премьеру также посетила Анна Михалкова, сыгравшая в фильме роль Ирины Конюховой, супруги путешественника. Компанию актрисе составили дочь Лида и племянники Нина и Иван.

С детьми — дочками Лидой и Верой — в этот вечер пришла и певица Глюкоза. Премьеру не смогла пропустить Светлана Ходченкова, которая в последнее время не так часто посещает светские мероприятия.

Также среди звездных гостей были: Любовь Толкалина, Антон и Дарья Златопольские, Анна Цуканова-Котт, Сергей Гармаш, Клим Шипенко, Екатерина Вилкова, Анна Бегунова, Юра Борисов с Анной Шевчук и многие другие.

Фильм «Повелитель ветра» — это история русского путешественника Федора Конюхова, который бросил вызов самому себе и стихиям. На протяжении 11 дней он в одиночестве обогнул Землю, часто подвергая себя опасности. Несмотря на трудности — без связи, без сна, почти без воздуха, — Конюхов шел вперед и не собирался отступать. Как подчеркнули создатели картины, фильм не только о подвиге путешественника, но и о любви, семье и тех людях, которые всю жизнь поддерживают Конюхова.

В широкий прокат фильм «Повелитель ветра» выходит 5 октября.

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