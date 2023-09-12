Кристина Асмус показала себя в свадебном платье

Кристина Асмус поделилась снимком в пышном свадебном платье со шлейфом. Образ дополнили диадема и длинная фата. 35-летняя актриса сообщила, что выходит замуж, но пока в кино.

«Я выхожу замуж во второй раз… в кино! Хотя… Может, и не только там», — интригующе подписала кадр звезда.

<div id="vk_post_-48064554_29118"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_29118", -48064554, 29118, '65MexA3g0BQGsKfeB97iJ2qHvMc'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Асмус примерила свадебное платье ради съемок в картине «Обе Две» режиссера Владимира Котта.