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12 сентября 2023, новость

Кристина Асмус показала себя в свадебном платье

Актриса намекнула, что выходит замуж во второй раз

Кристина Асмус поделилась снимком в пышном свадебном платье со шлейфом. Образ дополнили диадема и длинная фата. 35-летняя актриса сообщила, что выходит замуж, но пока в кино.

«Я выхожу замуж во второй раз… в кино! Хотя… Может, и не только там», — интригующе подписала кадр звезда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Асмус примерила свадебное платье ради съемок в картине «Обе Две» режиссера Владимира Котта.

Ранее она рассказывала, что из-за участия в проекте ей пришлось снова вернуться к сигаретам, так как ее героиня, по сюжету, курит. Кроме того, актриса жаловалась на съемки в грязной холодной реке, а позже она попала в больницу с ротавирусом.

«Обе Две» — роуд-муви режиссера Владимира Котта с Кристиной Асмус, Таисьей Калининой и Кириллом Кяро в главных ролях. Премьера фильма запланирована на март 2024 года.

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