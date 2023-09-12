Кристина Асмус показала себя в свадебном платье

Кристина Асмус поделилась снимком в пышном свадебном платье со шлейфом. Образ дополнили диадема и длинная фата. 35-летняя актриса сообщила, что выходит замуж, но пока в кино.
«Я выхожу замуж во второй раз… в кино! Хотя… Может, и не только там», — интригующе подписала кадр звезда.
Асмус примерила свадебное платье ради съемок в картине «Обе Две» режиссера Владимира Котта.
Ранее она рассказывала, что из-за участия в проекте ей пришлось снова вернуться к сигаретам, так как ее героиня, по сюжету, курит. Кроме того, актриса жаловалась на съемки в грязной холодной реке, а позже она попала в больницу с ротавирусом.
«Обе Две» — роуд-муви режиссера Владимира Котта с Кристиной Асмус, Таисьей Калининой и Кириллом Кяро в главных ролях. Премьера фильма запланирована на март 2024 года.