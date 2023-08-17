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17 августа 2023, новость

Кристина Асмус пожаловалась на съемки в грязной реке

Актриса отметила, что перед каждым дублем «разгребала руками водоросли и всякую мерзопакость»
Кристина Асмус | Источник: Алексей Молчановский

Актриса Кристина Асмус рассказала в соцсетях, как на съемках фильма «Обе Две» ей пришлось нырять в грязную реку.

«Двадцать раз подряд я ныряла в холодную реку на съемках. Вечером, в одной майке. Ныряла глубоко, в кадре захлебываясь водой. А водичка знатная была – грязная, вся в тине. И перед каждым дублем я разгребала руками водоросли и всякую мерзопакость», — отметила Асмус.

Она добавила, что рядом с рекой была табличка «Купаться запрещено». К тому же, по словам актрисы, шоураннеры проекта даже не проверили дно реки. Однако Асмус выразила надежду, что с ее кожей все будет в порядке, несмотря на плавание в грязной воде.

Ранее Кристина Асмус рассказала, как ей стало плохо на площадке того же проекта. По сюжету ее героиня курит, и актриса, бросившая вредную привычку в январе прошлого года, была вынуждена вновь взять в руки сигарету. По словам актрисы, как только она затянулась, сразу почувствовала недомогание.

«Обе Две» — роуд-муви режиссера Владимира Котта с Кристиной Асмус, Таисьей Калининой и Кириллом Кяро в главных ролях. Премьера фильма запланирована на март 2024 года.

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