Кристина Асмус пожаловалась на съемки в грязной реке

Кристина Асмус | Источник: Алексей Молчановский

Актриса Кристина Асмус рассказала в соцсетях, как на съемках фильма «Обе Две» ей пришлось нырять в грязную реку.

«Двадцать раз подряд я ныряла в холодную реку на съемках. Вечером, в одной майке. Ныряла глубоко, в кадре захлебываясь водой. А водичка знатная была – грязная, вся в тине. И перед каждым дублем я разгребала руками водоросли и всякую мерзопакость», — отметила Асмус.

Она добавила, что рядом с рекой была табличка «Купаться запрещено». К тому же, по словам актрисы, шоураннеры проекта даже не проверили дно реки. Однако Асмус выразила надежду, что с ее кожей все будет в порядке, несмотря на плавание в грязной воде.

Ранее Кристина Асмус рассказала, как ей стало плохо на площадке того же проекта. По сюжету ее героиня курит, и актриса, бросившая вредную привычку в январе прошлого года, была вынуждена вновь взять в руки сигарету. По словам актрисы, как только она затянулась, сразу почувствовала недомогание.