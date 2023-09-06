«Моя любовь»: Тройник трогательно поздравил Пересильд с днем рождения

Юлия Пересильд и Михаил Тройник

Юлия Пересильд 5 сентября отметила день рождения — звезде фильма «Вызов» исполнилось 39 лет. Актер Михаил Тройник, возлюбленный актрисы, трогательно поздравил ее и опубликовал совместные фото.

«С днем рождения, моя любовь. Спасибо тебе за нежность», — написал 35-летний Тройник.

Пересильд отреагировала на поздравление, ответив в комментариях: «Мой родной». В свой день рождения актриса также презентовала книгу «Это космос, детка!».

Напомним, Юлия Пересильд и Михаил Тройник познакомились на съемках фильма «Вызов», в котором сыграли супружескую пару.