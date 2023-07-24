Наверх
24 июля 2023, новость

Пересильд и Тройник вместе отдыхают в Китае

Актриса поделилась с подписчиками в соцсетях впечатлениями от поездки

Юлия Пересильд разместила на своей странице в соцести фото и видео из отпуска, который она проводит в Китае вместе с возлюбленным Михаилом Тройником.

38-летняя актриса отметила, что ее впечатлило знакомство с культурой страны. Она также рассказала, что поездка запланирована не слишком длинная, но «насыщенная».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что Юлия Пересильд и Михаил Тройник познакомились на съемках фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко. По сюжету, герои актеров были счастливы в браке, но их идиллию нарушила автомобильная авария, в результате которой персонаж Тройника погиб.

Пара впервые вышла в свет и подтвердила свой роман в ноябре прошлого года. Недавно Пересильд поздравила возлюбленного с первой годовщиной: она опубликовала в своем профиле совместные фото с актером и вспомнила о первом свидании.

Ранее Юлия Пересильд стала лауреатом государственной премии в области литературы и искусства 2022 года. Награда ей была вручена за участие в первом фильме, снятом в космосе.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Вызов
Михаил Тройник
Рисовал жирафов и возил с собой ванну: неизвестные факты о Маяковском
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд показала совместное фото с Джейн Биркин
София Вергара и Джо Манганьелло объявили о разводе
Актеры Голливуда начали самую масштабную забастовку в истории. Чего они добиваются?
Застрял в тебе: актеры, десятилетиями играющие одну и ту же роль
Скафандр Юлии Пересильд выставили на продажу
Еще жарче: самые горячие мужские торсы в истории кино
Из красавиц в чудовища: 9 роскошных актрис в страшном гриме
Пересильд поддержала возлюбленного на премьере сериала
25 лет «Сексу в большом городе»: что стало со звездами сериала
Робак и Пересильд стали мужем и женой в новом сериале
Пересильд поздравила возлюбленного с их первой годовщиной
Пересильд представила новый фильм на кинофестивале в Шанхае
Путин назвал фильм «Вызов» прорывом в мировом кино
Эрнст, Пересильд и Шипенко получили госпремию за «Вызов»
Ханде Эрчел впервые вышла в свет с новым возлюбленным
Юлия Пересильд показала, как принимала душ в космосе
Не мейк, а дипфейк! 16 актеров, которых омолодили или «воскресили» в кино
Прошли войну: великие советские актеры, воевавшие на фронте и на экране
Кассовые сборы фильма «Вызов» превысили миллиард рублей
Пересильд не содействовала участию дочери в фильме «Императрицы»
Космонавты на МКС посмотрели «Вызов» вместе с иностранными коллегами
«Заносит, шатает». Шипенко рассказал, как привыкал ходить после возвращения с МКС
​​​​​​​«Хочу снять фильм про Бонда». Интервью с Климом Шипенко, режиссером «Вызова»
Рыжая и с дредами: неузнаваемая Пересильд снимается в сказке. Первые фото
Юлия Пересильд ответила на критику за съемки в космосе
От Алисы до Мальвины: что стало с актерами-кумирами из советских фильмов детства
Пересильд предложили дать звание Героя России
Гагарина рассказала, почему отказалась от кастинга в «Вызов»
Собчак, Ургант, Пересильд с дочками, Эрнст с женой: звезды на громкой премьере «Вызова»
Юлия Пересильд напишет книгу о полете на МКС
Шипенко заявил, что Пересильд «помолодела лет на десять» в космосе
Вышли из сумрака: актеры, успешно возродившие карьеру и удивившие всех
У Кремля установили летательный аппарат, вернувший Пересильд с МКС
Муцениеце рассказала, почему не полетела на съемки в космос
Мария Миронова рассказала, почему не полетела на съемки в космос
Юлия Пересильд пожаловалась на «гигантский стресс» от самопроб
Юлия Пересильд играет Елизавету I: первые кадры с площадки
Пересильд, Михалкова и другие звезды посетили кинофестиваль в Югре
Американский режиссер сравнил «Вызов» Шипенко с «Армагеддоном»
Доигрались: звезды, которые влюбились друг в друга на съемках
«Первый» покажет видео с поющей в космосе Пересильд
Пересильд объяснила, почему часто отказывается от ролей в кино
Эталонный мэтр: как Мартин Скорсезе превратил жанровое кино в высокое искусство
Сильвестр Сталлоне вспомнил о неприязни к Арнольду Шварценеггеру
Где сейчас герои боевиков 1990-х: Ван Дамм, Лундгрен, Сигал и другие
Появились новые фото с Пересильд, Биковичем и Машковым со съемок «Вызова»
Пересильд рассказала о беспокойстве за дочь, снимавшуюся в главной роли
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет
Дочь Пересильд и Учителя представила фильм со своим участием на ММКФ
Новые трейлеры
Белый список
Дублированный трейлер
Заложники
Дублированный трейлер №2
Крутая перемена
Тизер
Я делаю шаг
Трейлер
Капитан Марвел 2
Трейлер (англ.)
Гран Туризмо
Трейлер №2 (англ.)
Чижик-Пыжик возвращается
Трейлер
Нандор Фодор и говорящий мангуст
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь