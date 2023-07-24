Пересильд и Тройник вместе отдыхают в Китае

Юлия Пересильд разместила на своей странице в соцести фото и видео из отпуска, который она проводит в Китае вместе с возлюбленным Михаилом Тройником.

38-летняя актриса отметила, что ее впечатлило знакомство с культурой страны. Она также рассказала, что поездка запланирована не слишком длинная, но «насыщенная».

<div id="vk_post_-211389085_2055"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-211389085_2055", -211389085, 2055, 'Ga1F5z5WTTdnZbC8U2mazEtZjEo'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что Юлия Пересильд и Михаил Тройник познакомились на съемках фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко. По сюжету, герои актеров были счастливы в браке, но их идиллию нарушила автомобильная авария, в результате которой персонаж Тройника погиб.

Пара впервые вышла в свет и подтвердила свой роман в ноябре прошлого года. Недавно Пересильд поздравила возлюбленного с первой годовщиной: она опубликовала в своем профиле совместные фото с актером и вспомнила о первом свидании.