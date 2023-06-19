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19 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Пересильд поздравила возлюбленного с их первой годовщиной

Актриса начала встречаться с коллегой по фильму «Вызов» Михаилом Тройником в июне 2022 года
Юлия Пересильд и Михаил Тройник | Источник: Алексей Молчановский

Юлия Пересильд опубликовала в своем микроблоге несколько совместных кадров с возлюбленным, актером Михаилом Тройником. 38-летняя звезда фильма «Вызов» призналась, что их первое свидание состоялось ровно год назад.

«Миша, сегодня год с нашего Первого свидания. Всего год, или ничего себе целый год. Ничего не хочу загадывать, кроме одного — пусть нам будет так же интересно вдвоем, сложно, спорно, смешно, но всегда интересно. Я Тя Лю», — написала актриса в соцсети.

Пересильд познакомилась с 35-летним Тройником на съемках картины «Вызов». В проекте актеры сыграли супружескую пару. По сюжету, Сергей (Михаил Тройник) и Евгения (Юлия Пересильд) попадают в автомобильную аварию, в результате которой муж главной героини погибает.

Юлия Пересильд и Михаил Тройник объявили о романе в ноябре прошлого года. После первого совместного светского выхода актеры поделились в соцсетях своими снимками и признались друг другу в любви.

Напомним, Юлия Пересильд ранее состояла в отношениях с режиссером Алексеем Учителем, от которого родила двух дочерей — Анну и Марию.

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