Максима Виторгана заменили на дипфейк в сериале

Актер Максим Виторган оказался вырезан из сериала «Контакт», его лицо заменили на изображение, сгенерированное нейросетями (deepfake), а упоминание убрали из титров. Внимание на это обратил телеграм-канал «Российское кино в топе».
На опубликованном скриншоте видно, что лицо Виторгана было изменено, но в нем угадываются черты лица артиста.
Создатели сериала в 2021 году уже применяли технологию нейросетей для омоложения актера Павла Майкова. «Контакт» выходит на платформе Premier (Ранее ТНТ-Premier), принадлежащей «Газпром-Медиа».
Сам Виторган прокомментировал ситуацию в соцсетях. Он заявил, что сыграл «большую и сюжетообразующую роль» (мужа героини Равшаны Курковой), поэтому вырезать сцены с его участием полностью было бы проблематично. Он также иронично предположил: «Наверное, потому, что я ну очень плохо играл, да?»
Актер назвал произошедшее большой «художественной и идеологической победой». Ранее Виторган критиковал решение о начале Россией военной операции на Украине.