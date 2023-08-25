Максима Виторгана заменили на дипфейк в сериале

Актер Максим Виторган оказался вырезан из сериала «Контакт», его лицо заменили на изображение, сгенерированное нейросетями (deepfake), а упоминание убрали из титров. Внимание на это обратил телеграм-канал «Российское кино в топе».

На опубликованном скриншоте видно, что лицо Виторгана было изменено, но в нем угадываются черты лица артиста.

<div id="vk_post_-48064554_28947"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_28947", -48064554, 28947, 'LVAeiSs0gvSAFcYC_0L2Mc2Hyp8'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Создатели сериала в 2021 году уже применяли технологию нейросетей для омоложения актера Павла Майкова. «Контакт» выходит на платформе Premier (Ранее ТНТ-Premier), принадлежащей «Газпром-Медиа».

Сам Виторган прокомментировал ситуацию в соцсетях. Он заявил, что сыграл «большую и сюжетообразующую роль» (мужа героини Равшаны Курковой), поэтому вырезать сцены с его участием полностью было бы проблематично. Он также иронично предположил: «Наверное, потому, что я ну очень плохо играл, да?»