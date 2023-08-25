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25 августа 2023, новость

Максима Виторгана заменили на дипфейк в сериале

Актер поиронизировал над ситуацией в соцсетях

Актер Максим Виторган оказался вырезан из сериала «Контакт», его лицо заменили на изображение, сгенерированное нейросетями (deepfake), а упоминание убрали из титров. Внимание на это обратил телеграм-канал «Российское кино в топе».

На опубликованном скриншоте видно, что лицо Виторгана было изменено, но в нем угадываются черты лица артиста.

Во время загрузки произошла ошибка.

Создатели сериала в 2021 году уже применяли технологию нейросетей для омоложения актера Павла Майкова. «Контакт» выходит на платформе Premier (Ранее ТНТ-Premier), принадлежащей «Газпром-Медиа». 

Сам Виторган прокомментировал ситуацию в соцсетях. Он заявил, что сыграл «большую и сюжетообразующую роль» (мужа героини Равшаны Курковой), поэтому вырезать сцены с его участием полностью было бы проблематично. Он также иронично предположил: «Наверное, потому, что я ну очень плохо играл, да?»

Актер назвал произошедшее большой «художественной и идеологической победой». Ранее Виторган критиковал решение о начале Россией военной операции на Украине. 

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