Павла Майкова омолодили на 15 лет для роли в сериале

Во время съемок в сериале «Контакт», который станет для Евгения Стычкина режиссерским дебютом, исполнивший главную роль Павел Майков стал на 15 лет моложе. Правда, не без помощи современных технологий, нейросетей и алгоритмов.
По сценарию, в одном из эпизодов герой актера, бывший опер Глеб, мысленно возвращается на 15 лет назад. Чтобы флэшбек выглядел максимально правдиво, создатели «Контакта» использовали не стандартный для российских сериалов грим, а специальную технологию face-de-aging. «Омоложением» занимались инженеры российской компании Deepcake.
Обучение нейросети заняло 15 дней. Как отмечает Мария Чмир, CEO AI-лаборатории Deepcake, «технология не подменяет реальной актерской игры и никак не влияет на выразительность актеров в кадре».
В «Контакте», помимо Майкова, появятся Ирина Паутова, Равшана Куркова, Алексей Лукин и другие. Премьера сериала состоится 9 сентября на платформе Premier, а позже выйдет на канале ТНТ.