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2 сентября 2021, новостьСъемки

Павла Майкова омолодили на 15 лет для роли в сериале

Зрители увидят актера образца начала 2000-х
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фотографии
22
фотографии
22
фотографии

Во время съемок в сериале «Контакт», который станет для Евгения Стычкина режиссерским дебютом, исполнивший главную роль Павел Майков стал на 15 лет моложе. Правда, не без помощи современных технологий, нейросетей и алгоритмов.

По сценарию, в одном из эпизодов герой актера, бывший опер Глеб, мысленно возвращается на 15 лет назад. Чтобы флэшбек выглядел максимально правдиво, создатели «Контакта» использовали не стандартный для российских сериалов грим, а специальную технологию face-de-aging. «Омоложением» занимались инженеры российской компании Deepcake. 

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В сцене из прошлого снимался сам актер, а затем на монтаже поверх его лица искусственный интеллект наложил специальную маску, которая была создана на материале фильмов и сериалов с участием актера из начала 2000-х, в том числе легендарной «Бригады».

Обучение нейросети заняло 15 дней. Как отмечает Мария Чмир, CEO AI-лаборатории Deepcake, «технология не подменяет реальной актерской игры и никак не влияет на выразительность актеров в кадре».

В «Контакте», помимо Майкова, появятся Ирина Паутова, Равшана КурковаАлексей Лукин и другие. Премьера сериала состоится 9 сентября на платформе Premier, а позже выйдет на канале ТНТ.

Контакт
2021/Россия16+драма
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