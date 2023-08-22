Российские кинотеатры начали продавать билеты на «Барби»

Кинотеатры в Москве уже начали продавать билеты на фильм «Барби», показ которого планируют начать 9 сентября. Об этом сообщает Mash.
Издание подчеркивает, что предстоящий фильм выйдет на экраны в оригинальной версии, а не перекопированной. Он будет сопровождаться качественным изображением, а также профессиональным и многоголосым дубляжом.
Фильм «Барби» покажут по предсеансовому обслуживанию, то есть перед трансляцией основного фильма. По похожей схеме в России выходили «Аватар: Путь воды», «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Шазам! Ярость богов» и другие зарубежные новинки.
В конце июля сообщалось, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» выйдут в России не раньше осени, потому что голливудские мейджоры вычислили схему поставок в страну пиратских копий. Основными поставщиками оказались кинотеатры Казахстана.
Накануне в Минкульте России подчеркнули, что не получали заявок на прокат фильмов «Барби» и «Оппенгеймер».
Картины Кристофера Нолана «Оппенгеймер» и Греты Гервиг «Барби» вышли в мировой прокат 21 июля.
Права на фильм «Оппенгеймер» принадлежат американской студии Universal Pictures, «Барби» — киностудии Warner Bros. Обе киностудии ушли с российского рынка весной прошлого года после того, как РФ начала специальную военную операцию на Украине.
Ранее седьмая часть «Трансформеров» установила антирекорд франшизы по кассовым сборам.