Российские кинотеатры начали продавать билеты на «Барби»

Кадр из фильма «Барби» | Источник: Legion-Media.ru

Кинотеатры в Москве уже начали продавать билеты на фильм «Барби», показ которого планируют начать 9 сентября. Об этом сообщает Mash.

Издание подчеркивает, что предстоящий фильм выйдет на экраны в оригинальной версии, а не перекопированной. Он будет сопровождаться качественным изображением, а также профессиональным и многоголосым дубляжом.

В конце июля сообщалось, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» выйдут в России не раньше осени, потому что голливудские мейджоры вычислили схему поставок в страну пиратских копий. Основными поставщиками оказались кинотеатры Казахстана.

Накануне в Минкульте России подчеркнули, что не получали заявок на прокат фильмов «Барби» и «Оппенгеймер».

Картины Кристофера Нолана «Оппенгеймер» и Греты Гервиг «Барби» вышли в мировой прокат 21 июля.