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22 августа 2023, новость

Российские кинотеатры начали продавать билеты на «Барби»

Отмечается, что фильм выйдет на экраны в оригинальной версии, а не перекопированной
Кадр из фильма «Барби» | Источник: Legion-Media.ru

Кинотеатры в Москве уже начали продавать билеты на фильм «Барби», показ которого планируют начать 9 сентября. Об этом сообщает Mash.

Издание подчеркивает, что предстоящий фильм выйдет на экраны в оригинальной версии, а не перекопированной. Он будет сопровождаться качественным изображением, а также профессиональным и многоголосым дубляжом.

Фильм «Барби» покажут по предсеансовому обслуживанию, то есть перед трансляцией основного фильма. По похожей схеме в России выходили «Аватар: Путь воды», «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Шазам! Ярость богов» и другие зарубежные новинки.

В конце июля сообщалось, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» выйдут в России не раньше осени, потому что голливудские мейджоры вычислили схему поставок в страну пиратских копий. Основными поставщиками оказались кинотеатры Казахстана.

Накануне в Минкульте России подчеркнули, что не получали заявок на прокат фильмов «Барби» и «Оппенгеймер».

Картины Кристофера Нолана «Оппенгеймер» и Греты Гервиг «Барби» вышли в мировой прокат 21 июля.

Права на фильм «Оппенгеймер» принадлежат американской студии Universal Pictures, «Барби» — киностудии Warner Bros. Обе киностудии ушли с российского рынка весной прошлого года после того, как РФ начала специальную военную операцию на Украине.

Ранее седьмая часть «Трансформеров» установила антирекорд франшизы по кассовым сборам.

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