Наверх
18 августа 2023, статьяОбзоры

Что посмотреть в отпуске: от захватывающих новинок до сербского нуара

«Индиана Джонс» по-французски, колоритный боевик из Индии и Бен Аффлек в мире иллюзий — скрасить остатки лета помогут самые разные и любопытные киноновинки, уже доступные онлайн на KION

«Замаячный» 

Во время загрузки произошла ошибка.
Кадр из сериала «Замаячный»

В поселок Замаячный, в народе не зря прозванный Ямой, приезжает следовательница Катя Мазурова (Татьяна Чердынцева). Двадцать лет назад в этих местах промышлял маньяк, от рук которого погибла Катина сестра. Теперь душитель вернулся и принялся за старое. Охотиться за убийцей детективу Мазуровой помогает местный оперативник Сергей (Алексей Бардуков), бывший жених ее сестры, в которого Катя была в юности влюблена.

Напряженный, хоть и неторопливый, триллер от KION отличается мрачной атмосферой и зловещим колоритом глухой и полузаброшенной местности. В этих страшных краях подозревать в жутких преступлениях можно чуть ли не каждого второго местного жителя. Что до характеров следаков, то травмы прошлого и личные мотивы придают им особую нервозность, так обостряющую нюх. 

«Замаячный»

«Круиз по джунглям: Тайна Вальверде»

Джек Мимун стал невероятно популярной фигурой после того, как ему удалось в одиночку выжить на враждебном острове Вальверде. История этих невероятных испытаний стала материалом для его бестселлера, а также легла в основу телешоу с советами по выживанию в дикой природе. Но однажды Мимун получает неожиданное предложение. Герою предстоит вернуться на смертельно опасный Вальверде, чтобы найти там легендарный меч пирата Ла Бюза. Вместе с ним за сокровищами охотится его безрассудный менеджер Бруно, таинственная девушка Орели и обвешанный оружием наемник Жан-Марк.

«Круиз по джунглям: Тайна Вальверде»

Тропическая авантюрная комедия идеально подойдет тем, кто жаждет киноприключений в духе «Анчартед», «Индианы Джонса», «Лары Крофт» и «Джуманджи». Ситуативный юмор от французских комиков и любовь на фоне живописных зарослей прилагаются.

«Гипнотик»

Кадр из фильма «Гипнотик»

Похищение дочери разрушило жизнь детектива полиции Дэнни Рурка. Ребенка так и не нашли, семья распалась, и работа — единственное, что теперь имеет смысл для мужчины. Отправившись по анонимной наводке на место предполагаемого ограбления банка, Рурк с ужасом обнаруживает фото дочки в банковской ячейке, которая была целью таинственного грабителя. Но подозреваемому удается скрыться от полиции как по волшебству — словно никто не замечал его на своем пути. Запутанное расследование и ирреальность происходящего заставляют Рурка поставить под сомнение собственное благоразумие и принципы. И вместе с тем — зажить новой надеждой.

Фантастический полицейский триллер от Роберта Родригеса — красивое и атмосферное кино, которое пытается удивить непредсказуемостью происходящего. Реальность искажается, гипноз превращается в магию, Бен Аффлек убедительно хмурит лоб, а зрители гадают, чем же все кончится, вплоть до самого финала.

«Гипнотик»

«Мальдивы подождут»

Грезите о морском бризе и райских пляжах, но отпуску все время что-то мешает? Вот и герои Полины Максимовой и Романа Маякина затевают семейные разборки вместо того, чтобы спокойно наслаждаться жизнью. Денис — знаменитый фотограф, Ева — успешая юристка. Узнав о том, что муж подает на развод, ничего не обсудив с ней, и теперь вообще собирается лететь на Мальдивы с фотомоделью, Ева берет его в заложники. Наблюдает за эпическими семейными склоками случайный свидетель — вор, скрывающийся в доме героев от полиции.

«Мальдивы подождут»

История забавных похождений красивых молодых супругов, полная легкомысленного юмора и неловких ситуаций, — классическая комедия положений, которая понравится любителям «Полицейского с Рублевки». Чем не вариант для приятного летнего вечера, чтобы расслабиться и ни о чем не думать?

«Больше, чем люди»

В недалеком будущем люди живут бок о бок с андроидами, внешне ничем не отличающимися от человека. Способные принимать любой облик, андроиды стали заменять людям их умерших близких, тем самым помогая справляться с потерей. Такой возможностью решает воспользоваться и Фэй, переживающая смерть мужа. Однако ее андроид ведет себя странно. Кажется, искусственный разум искренне хочет стать человеком и завоевать сердце Фэй...

Не перегруженный научными теориями футуристический триллер с элементами детектива и драмы — увлекательная попытка пофантазировать о том, что совсем скоро может стать нашей с вами реальностью.

«Больше, чем люди»

«Патхан. Схватка со смертью»

Патхан: Схватка со смертью

Спецагент внешней службы разведки Патхан получает информацию о том, что в Индии готовится масштабный теракт. Пытаясь предотвратить трагедию, оперативник выходит на след безжалостного наемника Джима. Используя свои выдающиеся шпионские и боевые навыки, он вступает в смертельную битву, на кону которой – судьба всей страны. 

Если вы до сих пор не знакомы с жанром индийского боевика, «Патхан. Схватка со смертью» станет идеальным фильмом, чтобы это исправить. Кажется, в нем сошлось все – от невероятного количества сюжетных поворотов и запредельно крутых схваток до сочного национального колорита и впечатляющих спецэффектов. Отдельно стоит отметить актерскую игру (в главной роли – мегазвезда Болливуда Шах Рукх Кхан) и сцену, снятую… на Байкале.

«Патхан. Схватка со смертью»

«Клан»

Герои сербской криминальной комедии — мелкие бандиты и воришки Паша и Шок — промышляют угоном машин. Неожиданно для себя они становятся значительными фигурами клана, члены которого способны влиять даже на политическую ситуацию в стране. Но пока друзья продвигаются к вершинам преступного мира, полиция внимательно присматривается к их новому окружению, что ведет к неизбежному столкновению бандитов и законников.

Несмотря на драматический накал разворачивающихся событий, начинающие мафиози нередко попадают впросак, да столь комично, что становятся еще обаятельнее и симпатичнее. 

«Клан»

Реклама. Рекламодатель: ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ»
ИНН 7740000076, erid: 2Vtzqvi9hJe

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
1 р.
Клан
Гипнотик
Брэдли Купера осудили за слишком большой накладной нос на съемках
Мальдивы подождут
Замаячный
Стало известно о работе над продолжением «Мамы для мамонтенка»
Больше, чем люди
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Нельзя пропустить: 8 самых заметных сериалов августа
Патхан: Схватка со смертью
Дава приступил к съемкам в новом фильме в главной роли
Домогаров-мл. снимет продолжение фильма про собаку «Пальма»
Цыганов и Вилкова снялись в исторической драме о развале СССР
Нейросеть воссоздаст образ Высоцкого для нового фильма
Миронова играет пациентку семейного психолога: первые кадры
Старшенбаум и Евдокимов снимаются в экранизации известной сказки
Аделина Сотникова и Николай Наумов снимаются в фильме про Валентину Терешкову
От беременной Горбачевой сбегает муж в новом фильме: первые кадры
Что смотрят в мире кроме «Барби»? 7 других киноновинок месяца
Что смотреть онлайн: 8 любопытных киноновинок
Прилучный удивил гримом для новой роли
Дуэйн Джонсон установил рекорд по самому большому гонорару за фильм
Ивлеева играет Мальвину в новом фильме: первые кадры
Режиссер «Титаника» может экранизировать трагедию батискафа «Титан»
9 сериалов июля: любопытные новинки и долгожданные продолжения
Джонни Депп обратился к российским зрителям
Джеймс Кэмерон проговорился о работе над сиквелом популярного фильма
Хью Джекман надел классический костюм Росомахи впервые за 23 года
Названа дата выхода «Мастера и Маргариты» с Цыгановым и Снигирь
Еще жарче: самые горячие мужские торсы в истории кино
Провокационные сцены в популярном кино, которые вызывают смешанные эмоции
Объявлен актерский состав фильма «Бременские музыканты»
Топ-10 сериалов фестиваля «Пилот», которые могут стать хитами
Что смотрят в мире: топ-5 громких кинопремьер за месяц
Артем Ткаченко и Сабина Ахмедова снялись в новом мистическом сериале
Что посмотреть летним вечером: 7 новых фильмов и сериалов на любой вкус
Названа дата премьеры новой части «Чужого»
Ирина Пегова появится в роли сиделки-провинциалки: новые кадры
Чадов и Стоянов снялись в «Культурной комедии»: первые кадры
Пересильд представила новый фильм на кинофестивале в Шанхае
13 самых долгожданных продолжений сериалов лета 2023
Киногид по России: 40 самых колоритных и завораживающих кадров
Емеля и Кот Баюн: вышел первый трейлер «По щучьему велению»
Про группу «Руки вверх!» снимут художественный фильм
Нагиев снимается в комедии с Пеговой и Цапником: первые фото
7 новых увлекательных сериалов мая, которые вы могли пропустить
Про Золушку снимут фильм ужасов
Надо смотреть: 6 любопытных киноновинок на любой вкус
От Шварценеггера до Янковского: 6 самых звездных сериалов мая
Опубликован первый тизер нового фильма с ДиКаприо
Депп во дворце, Йоханссон в пустыне: 15 главных фильмов Каннского фестиваля 2023
Депп выбрал 83-летнего Аль Пачино на одну из главных ролей в своем фильме
5 новых фильмов о Великой Отечественной войне, достойных просмотра
6 новых сериалов с необычным сюжетом, от которых не оторваться
Что смотреть по ТВ в майские выходные: телегид на День Победы
Сталлоне вернется к роли Гейба Уокера в сиквеле «Скалолаза»
Их будут смотреть: 5 новых любопытных сериалов, показанных на ММКФ
Новые трейлеры
Жизнь по вызову
Трейлер (2 сезон)
Иди ко мне, детка
Трейлер (англ.)
Осьминог
Трейлер
Контейнер
Тизер (3 сезон)
Чужая
Трейлер №2
Джулс
Дублированный трейлер
Маэстро
Тизер (англ.)
Прѣлесть
Тизер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь