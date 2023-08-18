Что посмотреть в отпуске: от захватывающих новинок до сербского нуара

<img src="//rs.mail.ru/d145139695.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;visibility:hidden;" alt="" /> Во время загрузки произошла ошибка.

Кадр из сериала «Замаячный»

В поселок Замаячный, в народе не зря прозванный Ямой, приезжает следовательница Катя Мазурова (Татьяна Чердынцева). Двадцать лет назад в этих местах промышлял маньяк, от рук которого погибла Катина сестра. Теперь душитель вернулся и принялся за старое. Охотиться за убийцей детективу Мазуровой помогает местный оперативник Сергей (Алексей Бардуков), бывший жених ее сестры, в которого Катя была в юности влюблена.

Напряженный, хоть и неторопливый, триллер от KION отличается мрачной атмосферой и зловещим колоритом глухой и полузаброшенной местности. В этих страшных краях подозревать в жутких преступлениях можно чуть ли не каждого второго местного жителя. Что до характеров следаков, то травмы прошлого и личные мотивы придают им особую нервозность, так обостряющую нюх.

Джек Мимун стал невероятно популярной фигурой после того, как ему удалось в одиночку выжить на враждебном острове Вальверде. История этих невероятных испытаний стала материалом для его бестселлера, а также легла в основу телешоу с советами по выживанию в дикой природе. Но однажды Мимун получает неожиданное предложение. Герою предстоит вернуться на смертельно опасный Вальверде, чтобы найти там легендарный меч пирата Ла Бюза. Вместе с ним за сокровищами охотится его безрассудный менеджер Бруно, таинственная девушка Орели и обвешанный оружием наемник Жан-Марк.

Тропическая авантюрная комедия идеально подойдет тем, кто жаждет киноприключений в духе «Анчартед», «Индианы Джонса», «Лары Крофт» и «Джуманджи». Ситуативный юмор от французских комиков и любовь на фоне живописных зарослей прилагаются.

Кадр из фильма «Гипнотик»

Похищение дочери разрушило жизнь детектива полиции Дэнни Рурка. Ребенка так и не нашли, семья распалась, и работа — единственное, что теперь имеет смысл для мужчины. Отправившись по анонимной наводке на место предполагаемого ограбления банка, Рурк с ужасом обнаруживает фото дочки в банковской ячейке, которая была целью таинственного грабителя. Но подозреваемому удается скрыться от полиции как по волшебству — словно никто не замечал его на своем пути. Запутанное расследование и ирреальность происходящего заставляют Рурка поставить под сомнение собственное благоразумие и принципы. И вместе с тем — зажить новой надеждой.

Фантастический полицейский триллер от Роберта Родригеса — красивое и атмосферное кино, которое пытается удивить непредсказуемостью происходящего. Реальность искажается, гипноз превращается в магию, Бен Аффлек убедительно хмурит лоб, а зрители гадают, чем же все кончится, вплоть до самого финала.

Грезите о морском бризе и райских пляжах, но отпуску все время что-то мешает? Вот и герои Полины Максимовой и Романа Маякина затевают семейные разборки вместо того, чтобы спокойно наслаждаться жизнью. Денис — знаменитый фотограф, Ева — успешая юристка. Узнав о том, что муж подает на развод, ничего не обсудив с ней, и теперь вообще собирается лететь на Мальдивы с фотомоделью, Ева берет его в заложники. Наблюдает за эпическими семейными склоками случайный свидетель — вор, скрывающийся в доме героев от полиции.

История забавных похождений красивых молодых супругов, полная легкомысленного юмора и неловких ситуаций, — классическая комедия положений, которая понравится любителям «Полицейского с Рублевки». Чем не вариант для приятного летнего вечера, чтобы расслабиться и ни о чем не думать?

В недалеком будущем люди живут бок о бок с андроидами, внешне ничем не отличающимися от человека. Способные принимать любой облик, андроиды стали заменять людям их умерших близких, тем самым помогая справляться с потерей. Такой возможностью решает воспользоваться и Фэй, переживающая смерть мужа. Однако ее андроид ведет себя странно. Кажется, искусственный разум искренне хочет стать человеком и завоевать сердце Фэй...

Не перегруженный научными теориями футуристический триллер с элементами детектива и драмы — увлекательная попытка пофантазировать о том, что совсем скоро может стать нашей с вами реальностью.

Патхан: Схватка со смертью

Спецагент внешней службы разведки Патхан получает информацию о том, что в Индии готовится масштабный теракт. Пытаясь предотвратить трагедию, оперативник выходит на след безжалостного наемника Джима. Используя свои выдающиеся шпионские и боевые навыки, он вступает в смертельную битву, на кону которой – судьба всей страны.

Если вы до сих пор не знакомы с жанром индийского боевика, «Патхан. Схватка со смертью» станет идеальным фильмом, чтобы это исправить. Кажется, в нем сошлось все – от невероятного количества сюжетных поворотов и запредельно крутых схваток до сочного национального колорита и впечатляющих спецэффектов. Отдельно стоит отметить актерскую игру (в главной роли – мегазвезда Болливуда Шах Рукх Кхан) и сцену, снятую… на Байкале.

Герои сербской криминальной комедии — мелкие бандиты и воришки Паша и Шок — промышляют угоном машин. Неожиданно для себя они становятся значительными фигурами клана, члены которого способны влиять даже на политическую ситуацию в стране. Но пока друзья продвигаются к вершинам преступного мира, полиция внимательно присматривается к их новому окружению, что ведет к неизбежному столкновению бандитов и законников.

Несмотря на драматический накал разворачивающихся событий, начинающие мафиози нередко попадают впросак, да столь комично, что становятся еще обаятельнее и симпатичнее.