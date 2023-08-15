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15 августа 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Внук Пугачевой примерил образ Кена на вечеринке в США

Никита Пресняков вместе с женой поддержали тренд на барбикор

Алена Краснова поделилась совместными фото с мужем Никитой Пресняковым, внуком Аллы Пугачевой, с костюмированной вечеринки. Супруги, проживающие в США, поддержали тренд на барбикор после выхода фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.

26-летняя модель и 32-летний музыкант примерили образы Барби и Кена.

«Однажды на Барби-вечеринке», — подписала снимки Краснова.

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Напомним, что фильм «Барби» вышел в прокат 21 июля и уже собрал более миллиарда долларов. Звезды массово поддерживают тренд на кукольный образ: фото в розовом цвете ранее публиковали Равшана Куркова, Лариса Гузеева, Анастасия Волочкова, Агата Муцениеце и другие.

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