Внук Пугачевой примерил образ Кена на вечеринке в США

Алена Краснова поделилась совместными фото с мужем Никитой Пресняковым, внуком Аллы Пугачевой, с костюмированной вечеринки. Супруги, проживающие в США, поддержали тренд на барбикор после выхода фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.
26-летняя модель и 32-летний музыкант примерили образы Барби и Кена.
«Однажды на Барби-вечеринке», — подписала снимки Краснова.
Напомним, что фильм «Барби» вышел в прокат 21 июля и уже собрал более миллиарда долларов. Звезды массово поддерживают тренд на кукольный образ: фото в розовом цвете ранее публиковали Равшана Куркова, Лариса Гузеева, Анастасия Волочкова, Агата Муцениеце и другие.