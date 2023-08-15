Внук Пугачевой примерил образ Кена на вечеринке в США

Алена Краснова поделилась совместными фото с мужем Никитой Пресняковым , внуком Аллы Пугачевой , с костюмированной вечеринки. Супруги, проживающие в США, поддержали тренд на барбикор после выхода фильма « Барби » с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.

Напомним, что фильм «Барби» вышел в прокат 21 июля и уже собрал более миллиарда долларов. Звезды массово поддерживают тренд на кукольный образ: фото в розовом цвете ранее публиковали Равшана Куркова, Лариса Гузеева, Анастасия Волочкова, Агата Муцениеце и другие.