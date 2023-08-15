Лопез устроила бесплатный концерт в караоке в Италии

На днях Дженнифер Лопез посетила одно из караоке на острове Капри, где она сейчас отдыхает одна. Когда микрофон дошел до 54-летней звезды, она исполнила песню I Will Survive Глории Гейнор.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-26488&id=456243878&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Лопез решила порадовать публику и композицией из своего репертуара — она спела зажигательный трек Let’s Get Loud. Случайные посетители караоке были в восторге от небольшого бесплатного концерта голливудской дивы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-26488&id=456243872&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.