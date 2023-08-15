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15 августа 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Лопез устроила бесплатный концерт в караоке в Италии

Голливудская звезда сейчас отдыхает на острове Капри

На днях Дженнифер Лопез посетила одно из караоке на острове Капри, где она сейчас отдыхает одна. Когда микрофон дошел до 54-летней звезды, она исполнила песню I Will Survive Глории Гейнор.

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Лопез решила порадовать публику и композицией из своего репертуара — она спела зажигательный трек Let’s Get Loud. Случайные посетители караоке были в восторге от небольшого бесплатного концерта голливудской дивы.

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Напомним, что в конце июля Дженнифер Лопез отметила 54-летие. В честь праздника она показала роскошную фигуру в нижнем белье, а ее коллега Сальма Хайек опубликовала в личном блоге архивное фото, на котором Лопез и ее муж, актер Бен Аффлек, запечатлены молодыми.

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