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Время жить

Время жить (2024)

We Live in Time

2024драмамелодрама

Сюжет фильма «Время жить»

:

Алмут и Тобиас познакомились благодаря несчастному случаю — девушка сбила его на машине. Но эта неприятность стала лишь началом их совместного пути, на протяжении которого им предстоит пережить самые счастливые моменты — обретение дома, рождение дочери, достижение целей — и столкнуться с трагедией. Алмут ставят страшный диагноз, но это не должно помешать им наслаждаться тем временем, что отведено им вместе. Ведь это их время жить и любить.

«Время жить» — мелодрама режиссера Джона Краули («Щегол»), главные роли в которой сыграли Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд.

Режиссер

Джон Краули

В ролях

Флоренс Пью, Эндрю Гарфилд, Адам Джеймс, Джанни Калькетти, Ифа Хайндс, Марама Корлетт, Грейс Молони, Никхил Пармар, Хизер Крэйни, Кевин Брюэр

Страна

Великобритания, Франция

Премьера

17 октября (РФ)
6 сентября (Мир)
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Трейлер

Кадры

2
Кадр из Время жить
Кадр из Время жить
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Время жить (We Live in Time, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Время жить. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Время жить, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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