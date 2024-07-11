Время жить (2024)

Алмут и Тобиас познакомились благодаря несчастному случаю — девушка сбила его на машине. Но эта неприятность стала лишь началом их совместного пути, на протяжении которого им предстоит пережить самые счастливые моменты — обретение дома, рождение дочери, достижение целей — и столкнуться с трагедией. Алмут ставят страшный диагноз, но это не должно помешать им наслаждаться тем временем, что отведено им вместе. Ведь это их время жить и любить.

«Время жить» — мелодрама режиссера Джона Краули («Щегол»), главные роли в которой сыграли Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд.