Его три дочери (2023)

Три очень разные по характеру сестры — Кэти, Рэйчел и Кристина, — узнав, что здоровье их отца серьезно ухудшилось, вновь встречаются в родном доме, чтобы подготовиться к неизбежному. Каждая из них по-разному переживает и имеет свой собственный взгляд на то, как справляться с такой тяжелой ситуацией. Фильм рассказывает о тяготах и волнениях, связанных с паллиативной помощью, и постепенно вырисовывает портреты каждой из женщин — дочерей своего отца.

«Его три дочери» — трогательная драма с Элизабет Олсен, Наташей Лионн и Кэрри Кун в главных ролях. Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто в 2023 году.