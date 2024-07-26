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Его три дочери

Его три дочери (2023)

His Three Daughters

IMDb7.2
20231 ч. 41 мин.драма

Сюжет фильма «Его три дочери»

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Три очень разные по характеру сестры — Кэти, Рэйчел и Кристина, — узнав, что здоровье их отца серьезно ухудшилось, вновь встречаются в родном доме, чтобы подготовиться к неизбежному. Каждая из них по-разному переживает и имеет свой собственный взгляд на то, как справляться с такой тяжелой ситуацией. Фильм рассказывает о тяготах и волнениях, связанных с паллиативной помощью, и постепенно вырисовывает портреты каждой из женщин — дочерей своего отца.

«Его три дочери» — трогательная драма с Элизабет Олсен, Наташей Лионн и Кэрри Кун в главных ролях. Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто в 2023 году.

Режиссер

Азазель Джейкобс

В ролях

Элизабет Олсен, Наташа Лионн, Кэрри Кун, Джован Адепо, Жасмин Брейси, Хосе Фебус, Руди Галван, Рэнди Рамос мл., Джей О. Сэндерс

Страна

США

Премьера

9 сентября 2023 (Мир)
20 сентября (Онлайн-премьера)
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Трейлер

Кадры

Кадр из Его три дочери
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