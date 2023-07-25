Хайек показала фото с молодыми Лопез и Аффлеком в день 54-летия певицы

Сальма Хайек опубликовала в соцсети архивное фото с Дженнифер Лопез в день ее рождения. Кадр, на котором вместе с Хайек и Лопез запечатлены актеры Бен Аффлек , Сьюзен Сарандон , Гаэль Гарсиа Берналь и киноагент Эд Лимато, был сделан в начале нулевых.

«Прошлой ночью неожиданно я нашла эту фотографию. Наверное, это значит, что мне нужно поделиться ею в твой особенный день. Она заставила меня вспомнить то время, когда говорили, что у нас ничего не получится. Потом говорили, что мы долго не протянем. Продолжай сиять, цыпочка, и наслаждайся каждой секундой этого», — обратилась Хайек к своей коллеге.