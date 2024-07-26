9 секунд (2024)

История 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который с детства мечтал пойти по стопам дедушки и служить во флоте. 24 сентября 2010 года на эсминце «Быстрый», в экипаже которого состоял Алдар, произошел прорыв топливного трубопровода с мазутом. Не сомневаясь ни секунды, молодой человек бросился в схватку с огнем и спас жизни 348 человек — ценой своей собственной. Цыденжапов стал первым моряком-надводником Тихоокеанского флота со времен Великой Отечественной войны, которого наградили званием Героя России посмертно.

«9 секунд» — основанная на реальных событиях экшен-драма режиссера Олега Штрома с Бато Шойнжоновым в главной роли. Также в фильме сыграли Дмитрий Певцов, Даниил Спиваковский и Алексей Кирсанов.