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9 секунд (2024)

20241 ч. 31 мин.драмавоенный

Сюжет фильма «9 секунд»

:

История 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который с детства мечтал пойти по стопам дедушки и служить во флоте. 24 сентября 2010 года на эсминце «Быстрый», в экипаже которого состоял Алдар, произошел прорыв топливного трубопровода с мазутом. Не сомневаясь ни секунды, молодой человек бросился в схватку с огнем и спас жизни 348 человек — ценой своей собственной. Цыденжапов стал первым моряком-надводником Тихоокеанского флота со времен Великой Отечественной войны, которого наградили званием Героя России посмертно.

«9 секунд» — основанная на реальных событиях экшен-драма режиссера Олега Штрома с Бато Шойнжоновым в главной роли. Также в фильме сыграли Дмитрий Певцов, Даниил Спиваковский и Алексей Кирсанов.

Режиссер

Олег Штром

В ролях

Бато Шойнжонов, Олег Бабуев, Солбон Субботин, Надежда Мунконова, Арюна Цыденова, Александра Шабалина, Баир Базаров, Иван Непомнящий, Алексей Заседко

Страна

Россия
Возрастные ограничения
12 +
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Трейлер

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме 9 секунд (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму 9 секунд. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму 9 секунд, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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