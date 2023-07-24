Отмечающая 54-летие Дженнифер Лопез показала пикантное фото

Дженнифер Лопез опубликовала в своем микроблоге фото в нижнем белье, поверх которого набросила атласный халат.
Звезда картины «Свадебный переполох», которая 24 июля отмечает 54-летие, подписала пикантный кадр лаконично: «Готовимся праздновать».
Подписчики звезды в очередной раз восхитились ее фигурой и принялись поздравлять актрису с личным праздником. «Очень красивая», «С днем рождения, королева», «Последний день, когда тебе 53, но это нереально, потому что ты выглядишь максимум на 33», «Боже мой, великолепная женщина», «Единственная королева, с днем рождения», «Поздравляю с днем рождения эту богиню с самым особенным, уникальным и естественным лицом», — писали поклонники звезды.
Как известно, она тренируется практически каждый день, чтобы иметь такую идеальную физическую форму. Лопез говорила, что не пропускает занятия спортом, даже если очень устала на работе. Актриса и певица признается, что сейчас нравится себе намного больше, чем в молодости.
Напомним, свою актерскую карьеру Дженнифер Лопез начала в качестве танцовщицы в комедийном сериале «В ярких красках», за которым последовало еще несколько телевизионных проектов. Она исполнила главные роли в таких картинах, как «Свадебный переполох», «Если свекровь — монстр…», «Чего ждать, когда ждешь ребенка» и многие другие. За прошедший год на экраны вышло сразу несколько фильмов с участием Лопез: «Моя пиратская свадьба», «Мать», «Первый встречный», «Половина».