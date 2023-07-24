Отмечающая 54-летие Дженнифер Лопез показала пикантное фото

Дженнифер Лопез опубликовала в своем микроблоге фото в нижнем белье, поверх которого набросила атласный халат.

Звезда картины «Свадебный переполох», которая 24 июля отмечает 54-летие, подписала пикантный кадр лаконично: «Готовимся праздновать».

<div id="vk_post_-48064554_28603"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_28603", -48064554, 28603, 'E0pAquvJs170jjoht_Skg_O3Hi4'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Подписчики звезды в очередной раз восхитились ее фигурой и принялись поздравлять актрису с личным праздником. «Очень красивая», «С днем рождения, королева», «Последний день, когда тебе 53, но это нереально, потому что ты выглядишь максимум на 33», «Боже мой, великолепная женщина», «Единственная королева, с днем рождения», «Поздравляю с днем рождения эту богиню с самым особенным, уникальным и естественным лицом», — писали поклонники звезды.