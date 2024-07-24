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Совершенный незнакомец (2024)

A Complete Unknown

2024драмабиографиямузыкальный

Сюжет фильма «Совершенный незнакомец»

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Фильм рассказывает о культовом музыканте Бобе Дилане, который в 1965 году уже стал голосом поколения и настоящей звездой фолк-музыки, возродившим жанр в США. Однако выход альбома Bringing It All Back Home, а затем и первый электрический концерт стали переломными событиями в его жизни и творчестве. Сменив акустическое звучание на электрический рок, Дилан подвергся шквалу критики от разгневанных поклонников, но взамен приобрел еще больше почитателей.

«Совершенный незнакомец» — биографическая драма о знаменитом американском авторе-исполнителе Бобе Дилане, основанная на книге Элайджи Уолда Dylan Goes Electric, рассказывающей о переходе музыканта от фолка к року. Главные роли в фильме сыграли Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг и Эдвард Нортон.

Режиссер

Джеймс Мэнголд

В ролях

Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Эдвард Нортон, Моника Барбаро, Бойд Холбрук, Скут МакНэри, Дэн Фоглер, Чарли Тахэн, П.Дж. Бирн, Джо Типпетт, Майкл Чернус, Норберт Лео Батц, Кэйли Картер, Лаура Кариуки

Страна

США

Продюсеры

Боб Дилан, Фред Бергер, Боб Букман, Алан Гасмер, Алекс Хейнеман, Питер Джейсен
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Трейлер

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Совершенный незнакомец (A Complete Unknown, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Совершенный незнакомец. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Совершенный незнакомец, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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