Совершенный незнакомец (2024)

Фильм рассказывает о культовом музыканте Бобе Дилане, который в 1965 году уже стал голосом поколения и настоящей звездой фолк-музыки, возродившим жанр в США. Однако выход альбома Bringing It All Back Home, а затем и первый электрический концерт стали переломными событиями в его жизни и творчестве. Сменив акустическое звучание на электрический рок, Дилан подвергся шквалу критики от разгневанных поклонников, но взамен приобрел еще больше почитателей.

«Совершенный незнакомец» — биографическая драма о знаменитом американском авторе-исполнителе Бобе Дилане, основанная на книге Элайджи Уолда Dylan Goes Electric, рассказывающей о переходе музыканта от фолка к року. Главные роли в фильме сыграли Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг и Эдвард Нортон.