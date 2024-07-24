Ветеран войны Ли Ганнер пытается вернуться к обычной жизни, наладив контакт с двумя сыновьями и их дядей Джоном. Однажды их пути пересекаются с преступной бандой байкеров, пытавшихся провернуть сделку по продаже наркотиков. Завязывается конфликт, Ганнер расправляется с противниками, однако его мальчики оказываются в руках Доббса — сына влиятельного преступника Кендрика Райкера, руководящего операцией из тюрьмы. Ганнеру придется спасать сыновей в одиночку — и ради них он готов на все.

«Стрелок» (2024) — боевик с Люком Хемсвортом и Морганом Фриманом в главных ролях.