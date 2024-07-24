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Стрелок

Стрелок (2024)

Gunner

Стрелок
20241 ч. 46 мин.боевик

Сюжет фильма «Стрелок»

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Ветеран войны Ли Ганнер пытается вернуться к обычной жизни, наладив контакт с двумя сыновьями и их дядей Джоном. Однажды их пути пересекаются с преступной бандой байкеров, пытавшихся провернуть сделку по продаже наркотиков. Завязывается конфликт, Ганнер расправляется с противниками, однако его мальчики оказываются в руках Доббса — сына влиятельного преступника Кендрика Райкера, руководящего операцией из тюрьмы. Ганнеру придется спасать сыновей в одиночку — и ради них он готов на все.

«Стрелок» (2024) — боевик с Люком Хемсвортом и Морганом Фриманом в главных ролях.

Режиссер

Димитри Логотетис

В ролях

Морган Фриман, Люк Хемсворт, Грант Фили, Джозеф Баэна, Крик Уилсон, Майкл Шеннон Дженкинс, Морис П. Керри, Шон Роджерс, Джин Данте, Гари Вуд

Страна

США
Возрастные ограничения
18 +
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Трейлер

Кадры

15
Кадр из Стрелок
Кадр из Стрелок
Кадр из Стрелок
Кадр из Стрелок
Кадр из Стрелок
15
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Стрелок (Gunner, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Стрелок. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Стрелок, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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