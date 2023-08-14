Марина Кравец рассказала о своей роли в «Постучись в мою дверь»

Съемки российской версии турецкого телехита « Постучись в мою дверь » в самом разгаре, и чем ближе премьера, тем больше подробностей появляется об исполнителях ключевых ролей. Так, стало известно, что в кадре появится звезда Comedy Club Марина Кравец .

«Мою героиню зовут Лана, она такая строптивая звезда, которая демонстративно дает понять, что многое ей не нравится, при этом не сильно считаясь с тем, что люди искренне старались сделать свою работу хорошо, потратив море усилий. В этом плане, кстати, мы с Ланой совершенно разные. Что касается отличий моей героини от ее турецкой версии: в нашем сериале в ней будет больше иронии – во всяком случае я постаралась добавить это в образ», – призналась Кравец.