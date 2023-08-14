Марина Кравец рассказала о своей роли в «Постучись в мою дверь»

Съемки российской версии турецкого телехита «Постучись в мою дверь» в самом разгаре, и чем ближе премьера, тем больше подробностей появляется об исполнителях ключевых ролей. Так, стало известно, что в кадре появится звезда Comedy Club Марина Кравец.
«Мою героиню зовут Лана, она такая строптивая звезда, которая демонстративно дает понять, что многое ей не нравится, при этом не сильно считаясь с тем, что люди искренне старались сделать свою работу хорошо, потратив море усилий. В этом плане, кстати, мы с Ланой совершенно разные. Что касается отличий моей героини от ее турецкой версии: в нашем сериале в ней будет больше иронии – во всяком случае я постаралась добавить это в образ», – призналась Кравец.
Леонтий Канделаки, о чьем участии в российской адаптации стало известно еще в мае, сыграет менеджера Ланы.
Напомним, ранее создатели сериала официально сообщили, что главные роли (в российской версии Серкан Болат станет Сергеем Градским, а Эда Йылдыз — Сашей Гордеевой) исполнят Никита Волкова и Лиана Гриба.
Известно, что главного антагониста в предстоящем сериале сыграет Максим Белбородов. Прототипом его персонажа стал Каан Карадаг, владелец крупной архитектурной компании в оригинальном шоу. Лучших подруг главной героини сыграют актрисы Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина. Роль мамы главного героя досталась Екатерине Волковой, а тетю Саши на экране воплотит Анна Невская.
Съемки сериала «Постучись в мою дверь» стартовали весной. Производством проекта занялись компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию покажут в эфире телеканала ТНТ и на платформах онлайн-кинотеатров Premier и Okko.