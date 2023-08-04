Наши Эда и Серкан: главных актеров «Постучись в мою дверь» показали в образах

10 фотографий 10 фотографий Фото: предоставлены пресс-службой

Создатели российской версии турецкого телехита «Постучись в мою дверь» опубликовали первые фото исполнителей главных ролей в образах. Таким образом, теперь официально объявлено, что главную сладкую парочку ТВ в отечественной адаптации сыграют Никита Волков и Лиана Гриба.

Сообщается, что Серкана Болата и Эду Йылдыз в сериале будут звать Сергеем Градским и Сашей Гордеевой.

Напомним, после того, как стало известно, что «Постучись в мою дверь» переснимут с российскими актерами, фанаты сериала ломали голову и строили самые различные версии о том, кто исполнит главные роли. «Подозревали» Егора Крида и Лео Канделаки (сын Тины Канделаки действительно примет участие в проекте, но сыграет другого героя), а Дина Саева сама опубликовала видео с кастинга, отметив, что в итоге отказалась от роли Эды.

Звезда сериала «Трудные подростки» Никита Волков признается, что не смотрел оригинал, в отличие от его друзей. Секрет популярности турецкого хита, по его мнению, кроется «в легком юморе, простом монтаже». «Что касается моего героя Сергея, то я думаю, что он подойдет на роль «мужчины мечты», как и Серкан. Но этот вопрос лучше будет задать зрительницам».

Партнерша Волкова по сериалу Лиана Гриба отмечает, что ее Саша Гордеева неизбежно будет отличаться от Эды: «Но все-таки мы разные. И внешне не похожи. И давайте не будем забывать, что менталитет жителей России и Турции тоже отличается. Манера общения, темперамент. Поэтому в одних и тех же ситуациях Саша по сравнению с Эдой будет совершенно по-другому реагировать».

Ранее, в конце мая стало известно, что главного антагониста в предстоящем сериале сыграет Максим Белбородов. Прототипом его персонажа стал Каан Карадаг, владелец крупной архитектурной компании в оригинальном шоу. Лучших подруг главной героини сыграют актрисы Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина.