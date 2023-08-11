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11 августа 2023, новость

Disney перенесла премьеру «Дэдпула 3»

Ранее из-за забастовки актеров были приостановлены съемки фильма
Кадр из фильма «Дэдпул»

Компания Disney перенесла премьеру фильма «Дэдпул 3» от Marvel Studios. Об этом пишет The Direct.

Сообщается, что картина исчезла из обновленного графика театральных релизов на 2024 год. Отмечается, что вероятной причиной такого решения стали продолжающиеся забастовки сценаристов и актеров США.

Ранее студия Marvel приостановила съемки третьей части «Дэдпула» из-за забастовки Гильдии актеров в США.

Известно, что «Дэдпул 3» станет первой картиной киновселенной Marvel с взрослым рейтингом R. «Дэдпул 2», вышедший в 2018 году, собрал в мировом прокате 785 миллионов долларов, что сделало его самым кассовым фильмом вселенной «Люди X».

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