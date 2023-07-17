Съемки «Дэдпула 3» приостановили из-за забастовки актеров

Райан Рейнольдс в роли Дэдпула

Студия Marvel приостановила съемки третьей части «Дэдпула» из-за забастовки Гильдии актеров в США. Об этом сообщает Deadline.

Планировалось, что картина выйдет в мае 2024 года. Это один из первых крупных проектов, на которые повлияла забастовка.

Известно, что «Дэдпул 3» станет первой картиной киновселенной Marvel с взрослым рейтингом R. «Дэдпул 2», вышедший в 2018 году, собрал в мировом прокате 785 миллионов долларов, что сделало его самым кассовым фильмом вселенной «Люди X».

13 июля Гильдия киноактеров США объявила о начале своей забастовки. Переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), которые длились 12 дней, окончились неудачей.